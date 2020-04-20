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20 квітня 2020, понеділок, 15:26 14
Світ 2020-04-20T15:31:36+03:00
Українські Новини
Іспанія послабить карантинні заходи для дітей 27 квітня

Іспанія послабить карантинні заходи для дітей 27 квітня

Елизавета Кесельман
Карантин, Іспанія, Коронавірус в Іспанії, Карантин в Іспанії
Іспанія. Фото: airbnb
Іспанія. Фото: airbnb

Іспанія стала одним з епіцентрів пандемії коронавірусу. Раніше в цілях запобігання розповсюдження епідемії, влада ввела карантинні обмеження для дітей. Тим часом, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що має намір послабити карантин для дітей наприкінці квітня. Про це передає Reuters.

За словами прем'єра, він звернеться до іспанського парламенту з проханням продовжити карантинні обмеження, запроваджені в країні з-за спалаху коронавіруса, ще на 15 днів. Таким чином, карантин в Іспанії може триватиме до 9 травня.

При цьому Санчес запропонував послабити карантинні обмеження для дітей, дозволивши їм виходити з дому після 27 квітня. Проте цей дозвіл буде мати обмеження.

Як повідомляли Українські Новини, раніше влада Іспанії заявляли, що планують повернутися до нормального життя після 26 квітня.

Крім того, за останніми даними в Іспанії на коронавірус захворіли більше 19 тисяч медиків.

Тим часом, лікарі Іспанії розповіли про критичну ситуацію хворих коронавірусом в лікарнях Мадрида.

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