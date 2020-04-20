підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.77
˟
20 квітня 2020, понеділок, 12:56 72
Суспільство 2020-04-20T22:00:04+03:00
Українські Новини
Адвокат розповіла, як діяти у випадку затримання за порушення карантину

Адвокат розповіла, як діяти у випадку затримання за порушення карантину

Елена Новикова
Карантин, Карантин в Україні, Штрафи за порушення карантину, Порушення карантину, Правила карантину
Адвокат. Фото: partner-inform.de
Адвокат. Фото: partner-inform.de

Влада закликає українцівдотримуватися правил карантину разом з тим, з початком введення в дію карантину, правоохоронні органи досить активно реагують на порушення громадянами вимог постанови Кабінету Міністрів України № 211 та відразу намагаються залучити порушника до адміністративної відповідальності і навіть затримують осіб, в той час, як суди повертають поліції 5 з 6 протоколів про порушення карантину. Про те, що робити, якщо затримали за порушення правил карантину, розповіла адвокат ADER HABER Евгенія Сабліна.

Основні вимоги Кабінету Міністрів України

Перебувати у громадських місцях у вдягнених засобах індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлені самостійно). Зауважимо, що на даний час в Україні не визначені відповідні медичні критерії та не прийняті нормативно-правові акти, які б встановлювали загальний вид та характеристику таких засобів індивідуального захисту. Наприклад, людина перебувала у громадському місці з високо піднятим коміром светра, який щільно прилягав до обличчя та був натягнутий майже до очей – справа закрита, у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

"Таким чином, якщо у працівників поліції виникнуть питання щодо самостійно виготовленого засобу індивідуального захисту та останні побачать порушення вимог законодавства в ньому, обов’язково слід зазначити в письмових поясненнях до протоколу, що такий засіб індивідуального захисту відповідає меті його застосування, а саме: недопущення поширення інфекційної хвороби", - зазначає Євгенія.

Перебувати на вулиці з документами, що посвідчують особу. Зауважимо, що затримання за порушення правил карантину може мати місце тільки тоді, коли у особи не має з собою документів.

Переміщуватись групою осіб не більше ніж дві особи, крім випадків супроводження дітей.

Що робити в разі складання протоколу про правопорушення

  • переконатись, що у правоохоронців ввімкнена нагрудна камера, яка фіксує процедуру складення протоколу;
  • имагати від правоохоронних органів чітко зазначити, яку саме норму постанови Кабінету Міністрів України № 211 порушено;
  • обов’язково писати письмові пояснення до протоколу, де вказувати на відсутність умислу на порушення правил карантину та протиправність дій правоохоронних органів;
  • наголошувати на наявність при собі документів у разі спроби правоохоронного органу затримати Вас за порушення правил карантину. Зазначати такі відомості у протоколі затримання особи. Зауважимо, що затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення може тривати не більше як 3 години. Якщо ж таке затримання триває більше часу радимо обов’язково фіксувати такі порушення. Також треба пам’ятати, що особистий огляд речей може проводитись уповноваженою особою однієї статі та у присутності двох понятих;
  • обов’язково залучати свідків, які можуть спростувати твердження правоохоронного органу про "нібито" вчинення Вами правопорушення. Зазначати дані про таких свідків у протоколі;
  • у разі затримання обов’язково користуватись правовою допомогою адвоката.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція заявляє, що в Почаївській Свято-Успенській лаврі в Тернопільській області та в Святогірській Свято-Успенській лаврі в Донецькій області зафіксовано порушення карантинних заходів зафіксовані порушення карантинних заходів на Великдень.

Також в Святогірській лаврі на Великдень віруючі зібралися в церкві натовпом без масок і не дотримувалися дистанції.

Більше новин про: Карантин Карантин в Україні Штрафи за порушення карантину Порушення карантину Правила карантину

Деякі обмеження в Україні знімуть, але карантин пр...
Метро можна було не закривати, але пускати людей у...
Суд відмовився штрафувати чоловіка за те, що той п...
Нацполіція відкрила п'ять кримінальних справ на Мо...
У Зеленського розповіли, як будуть виводити економіку з карантинної кризи
Пік захворюваності на COVID-19 очікується на початку травня, - Офіс Президента
Новини
Ціни на нафту в США пішла в мінус 21:55
В Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста 20:50
Кабмін хоче виділити 25 млн гривень постраждалим від пожежі в Житомирській області 20:40
Деякі обмеження в Україні знімуть, але карантин продовжать, - Шмигаль 20:15
Пік захворюваності на COVID-19 очікується на початку травня, - Офіс Президента 19:54
більше новин
В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих 09:33
Білецький запропонував ДСНС добровольців для гасіння лісових пожеж, - відео 15:45
Для медиків, що працюють з COVID-19, МОЗ закупило понад 71 тис. костюмів біозахисту 15:39
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
"Дарниця" формує стратегічний запас сировини для виробництва критично важливих ліків 13:31
більше новин
В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих 09:33
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
У чотирьох областях ринки частково продовжують працювати, незважаючи на заборону 23:50
Під Києвом намагалися спалити будинок санітарки через підозру на коронавірус 18:16
На Великдень у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях була найдорожча електрика за весь квітень 15:11
більше новин
Нацполіція відкрила п'ять кримінальних справ на Московський патріархат
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok