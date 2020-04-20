Адвокат розповіла, як діяти у випадку затримання за порушення карантину

Влада закликає українцівдотримуватися правил карантину разом з тим, з початком введення в дію карантину, правоохоронні органи досить активно реагують на порушення громадянами вимог постанови Кабінету Міністрів України № 211 та відразу намагаються залучити порушника до адміністративної відповідальності і навіть затримують осіб, в той час, як суди повертають поліції 5 з 6 протоколів про порушення карантину. Про те, що робити, якщо затримали за порушення правил карантину, розповіла адвокат ADER HABER Евгенія Сабліна.

Основні вимоги Кабінету Міністрів України

Перебувати у громадських місцях у вдягнених засобах індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлені самостійно). Зауважимо, що на даний час в Україні не визначені відповідні медичні критерії та не прийняті нормативно-правові акти, які б встановлювали загальний вид та характеристику таких засобів індивідуального захисту. Наприклад, людина перебувала у громадському місці з високо піднятим коміром светра, який щільно прилягав до обличчя та був натягнутий майже до очей – справа закрита, у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

"Таким чином, якщо у працівників поліції виникнуть питання щодо самостійно виготовленого засобу індивідуального захисту та останні побачать порушення вимог законодавства в ньому, обов’язково слід зазначити в письмових поясненнях до протоколу, що такий засіб індивідуального захисту відповідає меті його застосування, а саме: недопущення поширення інфекційної хвороби", - зазначає Євгенія.

Перебувати на вулиці з документами, що посвідчують особу. Зауважимо, що затримання за порушення правил карантину може мати місце тільки тоді, коли у особи не має з собою документів.

Переміщуватись групою осіб не більше ніж дві особи, крім випадків супроводження дітей.

Що робити в разі складання протоколу про правопорушення

переконатись, що у правоохоронців ввімкнена нагрудна камера, яка фіксує процедуру складення протоколу;

имагати від правоохоронних органів чітко зазначити, яку саме норму постанови Кабінету Міністрів України № 211 порушено;

обов’язково писати письмові пояснення до протоколу, де вказувати на відсутність умислу на порушення правил карантину та протиправність дій правоохоронних органів;

наголошувати на наявність при собі документів у разі спроби правоохоронного органу затримати Вас за порушення правил карантину. Зазначати такі відомості у протоколі затримання особи. Зауважимо, що затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення може тривати не більше як 3 години. Якщо ж таке затримання триває більше часу радимо обов’язково фіксувати такі порушення. Також треба пам’ятати, що особистий огляд речей може проводитись уповноваженою особою однієї статі та у присутності двох понятих;

обов’язково залучати свідків, які можуть спростувати твердження правоохоронного органу про "нібито" вчинення Вами правопорушення. Зазначати дані про таких свідків у протоколі;

у разі затримання обов’язково користуватись правовою допомогою адвоката.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція заявляє, що в Почаївській Свято-Успенській лаврі в Тернопільській області та в Святогірській Свято-Успенській лаврі в Донецькій області зафіксовано порушення карантинних заходів зафіксовані порушення карантинних заходів на Великдень.

Також в Святогірській лаврі на Великдень віруючі зібралися в церкві натовпом без масок і не дотримувалися дистанції.