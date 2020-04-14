подписаться на рассылку
26.85 27.25
29.15 29.8
˟
14 апреля 2020, вторник, 18:41 324
Судебная власть 2020-04-14T19:08:18+03:00
Українські Новини
Суды возвращают полиции 5 из 6 протоколов о нарушении карантина

Суды возвращают полиции 5 из 6 протоколов о нарушении карантина

Елена Новикова
Судьи, Суд, Карантин, карантин в Украине, Админпротоколы
Суд. Фото: frepik
Суд. Фото: frepik

Государственная судебная администрация заявляет, что суды рассмотрели 472 административных протокола за нарушение режима карантина и удовлетворили только 71 протокол.

Об этом Українським Новинам сообщил глава Судебной администрации Зиновий Холоднюк.

По его словам, всего на данный момент в суды поступило 3 839 административных протоколов за нарушение правил карантина.

"Количество возвращенных - 391 протокол, в том числе в связи с ненадлежащим оформлением. Количество рассмотренных дел - 472. Количество наложенных админвзысканий - по 71 протоколу", - сообщил он.

На данный момент, количество нерассмотренных протоколов составляет 2 976.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 13 апреля полиция составила 6 тыс. админпротоколов о нарушении правил карантина.

Также полиция оштрафовала трех священников за нарушение карантина в Вербное воскресенье.

Ранее сообщалось о том, что юрист и экс-министр юстиции Елена Лукаш заявила, что украинские суды массово отказываются выписывать штрафы в размере 17 тысяч гривен за нарушение карантина.

Больше новостей о: Судьи Суд Карантин карантин в Украине Админпротоколы

Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве Шер...
Рада увеличила финансирование Судебной администрац...
Въезды в Киев ограничат 1-2 полосами для проверки ...
85% украинцев не пойдут святить паски в церковь, и...
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева
Кабмин упростил закупку 9 препаратов для лечения коронавируса
Новости
Эколог рассказала, кто в первую очередь пострадает из-за загрязнения воздуха от лесных пожаров 19:25
В начале апреля продажи новых легковых авто упали на 64% 19:19
Внеочередное заседание Рады состоится 16-22 апреля, - Разумков 19:17
Кабмин установил, кто будет исполнять полномочия премьер-министра в случае отсутствия Шмыгаля 18:56
В зоне ООС боевики не прекращают обстрелы: ВСУ понесли потери 18:48
больше новостей
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху 17:12
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
На карантине суды будут рассматривать уголовные дела по видеоконференции 17:08
больше новостей
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
В Европе рекордный обвал цен на электроэнергию 12:33 Инфографика
В Киево-Печерской Лавре уже 90 больных коронавирусом, за сутки заболели еще 63 человека 12:05
больше новостей
МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7% в 2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok