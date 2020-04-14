Суды возвращают полиции 5 из 6 протоколов о нарушении карантина

Государственная судебная администрация заявляет, что суды рассмотрели 472 административных протокола за нарушение режима карантина и удовлетворили только 71 протокол. Об этом Українським Новинам сообщил глава Судебной администрации Зиновий Холоднюк. По его словам, всего на данный момент в суды поступило 3 839 административных протоколов за нарушение правил карантина. "Количество возвращенных - 391 протокол, в том числе в связи с ненадлежащим оформлением. Количество рассмотренных дел - 472. Количество наложенных админвзысканий - по 71 протоколу", - сообщил он. На данный момент, количество нерассмотренных протоколов составляет 2 976. Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 13 апреля полиция составила 6 тыс. админпротоколов о нарушении правил карантина. Также полиция оштрафовала трех священников за нарушение карантина в Вербное воскресенье. Ранее сообщалось о том, что юрист и экс-министр юстиции Елена Лукаш заявила, что украинские суды массово отказываются выписывать штрафы в размере 17 тысяч гривен за нарушение карантина.