Суды возвращают полиции 5 из 6 протоколов о нарушении карантина

Государственная судебная администрация заявляет, что суды рассмотрели 472 административных протокола за нарушение режима карантина и удовлетворили только 71 протокол.

Об этом Українським Новинам сообщил глава Судебной администрации Зиновий Холоднюк.

По его словам, всего на данный момент в суды поступило 3 839 административных протоколов за нарушение правил карантина.

"Количество возвращенных - 391 протокол, в том числе в связи с ненадлежащим оформлением. Количество рассмотренных дел - 472. Количество наложенных админвзысканий - по 71 протоколу", - сообщил он.

На данный момент, количество нерассмотренных протоколов составляет 2 976.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 13 апреля полиция составила 6 тыс. админпротоколов о нарушении правил карантина.

Также полиция оштрафовала трех священников за нарушение карантина в Вербное воскресенье.

Ранее сообщалось о том, что юрист и экс-министр юстиции Елена Лукаш заявила, что украинские суды массово отказываются выписывать штрафы в размере 17 тысяч гривен за нарушение карантина.