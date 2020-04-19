Академія наук спрогнозувала пік захворюваності і смертності від коронавірусу в Україні

В той час, як в Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу, пік смертності від коронавирусной інфекції Covid-19 в Україні може припасти на початок травня.

Відповідні дані випливають з результатів моделювання, проведеного в рамках дослідження, результати якого були опубліковані на сайті Національної академії наук України (НАНУ), пише "Главком".

"Якщо будуть продовжені карантинні заходи в тому ж обсязі, що і натепер, пік нових випадків Covid-19 у день буде припадати на 2-5 травня 2020 року, пік летальних випадків – на 3-8 травня", – пояснили в академії.

Науковці вважають, що після досягнення піку захворюваності кількість нових випадків інфікування буде знижуватися до кінця травня.

"При обчисленнях вважалося, що карантинні заходи не будуть порушуватися на час святкування Великодня в Україні", – додали в Національній академії наук.

При цьому, заступник директора Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Ігор Бровченко пояснив у Facebook, що даний документ, – "це не звіт, а, скоріш, інформаційне повідомлення, короткий витяг з прогнозу".

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ заявляли, що рівень смертності від коронавірусу в Україні нижче середньосвітового.

Міністерство закордонних справ заявляє, що станом на 18:00 неділі, 19 квітня, 152 українця за кордоном проходять лікування від коронавирусной інфекції, 50 – одужали, 7 - померли

Тим часом, в світі коронавірусом заразилися 2 330 793 осіб.