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19 квітня 2020, неділя, 22:45 28 Документ
Медицина 2020-04-19T23:00:21+03:00
Українські Новини
Академія наук спрогнозувала пік захворюваності і смертності від коронавірусу в Україні

Академія наук спрогнозувала пік захворюваності і смертності від коронавірусу в Україні

Ярина Вацяк
коронавірус в Україні, Covid-19, Пік коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як в Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу, пік смертності від коронавирусной інфекції Covid-19 в Україні може припасти на початок травня. 

Відповідні дані випливають з результатів моделювання, проведеного в рамках дослідження, результати якого були опубліковані на сайті Національної академії наук України (НАНУ), пише "Главком".

"Якщо будуть продовжені карантинні заходи в тому ж обсязі, що і натепер, пік нових випадків Covid-19 у день буде припадати на 2-5 травня 2020 року, пік летальних випадків – на 3-8 травня", – пояснили в академії.

Науковці вважають, що після досягнення піку захворюваності кількість нових випадків інфікування буде знижуватися до кінця травня.

"При обчисленнях вважалося, що карантинні заходи не будуть порушуватися на час святкування Великодня в Україні", – додали в Національній академії наук.

При цьому, заступник директора Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Ігор Бровченко пояснив у Facebook, що даний документ, – "це не звіт, а, скоріш, інформаційне повідомлення, короткий витяг з прогнозу".

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ заявляли, що рівень смертності від коронавірусу в Україні нижче середньосвітового.

Міністерство закордонних справ заявляє, що станом на 18:00 неділі, 19 квітня, 152 українця за кордоном проходять лікування від коронавирусной інфекції, 50 – одужали, 7 - померли

Тим часом, в світі коронавірусом заразилися 2 330 793 осіб.

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