На Великдень у Почаївській Лаврі від коронавірусу помер монах, - ЗМІ

Сьогодні, 19 квітня, на Великдень на 77-му році життя помер монах з Почаївської Лаври, яка знаходиться в Тернопільській області в той час, як на Великдень поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській і Святогірської Свято-Успенських лаврах.

Про це повідомляє Тернопільська мережева газета.

Отця Аверкія характеризують як чудового, доброго і скромної людини. Він не брав участь у суперечках і мав величезний авторитет серед братії.

Останнім часом чернець не з'являвся на людях. За інформацією видання, в отця Аверкія був коронавірус, однак поки офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Раніше в МОЗ повідомляли про спалах COVID-19 у Почаївській Лаврі і про те, що настоятель відмовляється співпрацювати зі ЗМІ.

Скріншот поста про смерть ченця

Як повідомляли Українські Новини, у диякона і трьох хористів Почаївської Лаври, що в Тернопільській області підтвердили коронавірус.

Тим часом, майже 130 тис. осіб проігнорували карантин і прийшли на Великдень у храми.

Крім того, у Святогірській лаврі зібрався натовп віруючих на пасхальне богослужіння, багато з них були без масок.