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19 апреля 2020, воскресенье, 10:58 53
Политика 2020-04-19T11:12:29+03:00
Українські Новини
Почти 130 тыс. человек проигнорировали карантин и пришли на Пасху в храмы

Почти 130 тыс. человек проигнорировали карантин и пришли на Пасху в храмы

Кира Молчанова
Церковь, Верующие, Национальная полиция Украины, Административный протокол, Пасха-2020, Нарушение карантина
Полиция у церкви на Пасху. Фото: пресс-служба Національна поліція України
Полиция у церкви на Пасху. Фото: пресс-служба Національна поліція України

На Пасху в Украине провели праздничные богослужения почти в 14 тысячах храмов, а службы в некоторых из них можно было смотреть онлайн. Зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина. Об этом сообщают на странице Facebook в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"На территории государства 18 – 19 апреля прошли мероприятия по случаю празднования Пасхи. Всего праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах во всех регионах государства. Общественную безопасность и порядок обеспечивали 26 500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Усилия правоохранителей прежде всего были направлены на проведение профилактической работы по неукоснительному соблюдению всех карантинных ограничений", – говорится в сообщении Нацполиции.

Участие в богослужениях приняли почти 130 тыс. граждан.

В то же время, в полиции отмечают, что больше 10 верующих без масок и прочих средств защиты зафиксировали в 19 культовых сооружениях на территории 13-ти областей. Полицейские составили три административных протокола и начали одно уголовное производство.

Полиция у церкви на Пасху. Фото: пресс-служба Національна поліція УкраїниПолиция у церкви на Пасху. Фото: пресс-служба Національна поліція України

Как сообщали Українські Новини, в Святогорской лавре на Пасху верующие собрались в церкви топлой без масок и не соблюдали дистанцию.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, что из-за эпидемии коронавируса куличи на Пасху можно освятить дома той водой, которая была освящена на Крещение.

Церковную службу Украинской Греко-Католической Церкви в Патриаршем соборе Воскресения Христова можно было смотреть онлайн.

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