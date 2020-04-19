У Києві за добу підтвердили ще 31 випадок COVID-19. Захворіли 4 медика

У Києві за минулу добу стало на 31 хворого на коронавірус більше, в той час як по всій країні є 5449 випадків COVID-19. Один випадок у столиці виявився летальним. Таким чином, діагноз лабораторно підтверджено у 801 пацієнта. Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 31 людину. З них - 4 медики. Один випадок за минулу добу, на жаль, - летальний. Всього в Києві вже 801 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", — йдеться в повідомленні Кличка.

Він повідомив, що захворіли: 18 жінок віком від 29 до 76 років, дівчинка 10 років, а також 11 чоловіків від 26 до 77 років і хлопчик 13 років.

"В лікарні столиці госпіталізували 5 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Залишайтеся вдома на Великодні свята! Бережіть себе і своїх близьких! Ми все подолаємо" - зазначив Кличко

Всього в світі за добу захворіло більше 80 тис. осіб. Найбільше захворілих на даний момент в США.

Тим часом, близько 130 тис. українців проігнорували карантин і прийшли на пасхальну службу до церков і храмів.

Масове скупчення вірян було у Святогірській лаврі в Донецькій області.