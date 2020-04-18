Мер міста в Тернопільській області заявив, що одужав після коронавірусу

В Тернопільській області мер міста Монастириська Андрій Старух, який захворів на коронавірус, заявив, що одужав від нього. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, Старух написав, що повторний тест на коронавірус підтвердив негативний результат.

"Зателефонували лікарі повідомили, що повторний аналіз підтвердив негативний результат. Тобто я здоровий", - зазначив Старух.

Він також подякував медичних працівників, які "весь цей час, незважаючи на неймовірні навантаження, небезпеку, яку несе Сovid-19, знаходили можливість надати допомогу кожному хворому".

"Хоча в самоізоляції тисячі сімей, ми не одні. Бережіть себе і своїх близьких", - резюмував мер Монастириська.

Також раніше Старух заявляв, що після виявлення у нього коронавірусу він не відчував ніяких симптомів.

Як повідомляли Українські Новини, священик із Заліщиків, у якого першим в Тернопільській області був підтверджений коронавірус, помер.

Раніше в Тернопільській області заблокували 6 населених пунктів.

Також на Закарпатті за добу коронавірус виявили ще у трьох прикордонників.