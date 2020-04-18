підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.77
˟
18 квітня 2020, субота, 22:59 10
Суспільство 2020-04-19T00:30:02+03:00
Українські Новини
Мер міста в Тернопільській області заявив, що одужав після коронавірусу

Мер міста в Тернопільській області заявив, що одужав після коронавірусу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Тернопільскій області
Андрій Старух. Фото: Андрій Старух/Фейсбук
Андрій Старух. Фото: Андрій Старух/Фейсбук

В Тернопільській області мер міста Монастириська Андрій Старух, який захворів на коронавірус, заявив, що одужав від нього. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, Старух написав, що повторний тест на коронавірус підтвердив негативний результат.

"Зателефонували лікарі повідомили, що повторний аналіз підтвердив негативний результат. Тобто я здоровий", - зазначив Старух.

Він також подякував медичних працівників, які "весь цей час, незважаючи на неймовірні навантаження, небезпеку, яку несе Сovid-19, знаходили можливість надати допомогу кожному хворому".

"Хоча в самоізоляції тисячі сімей, ми не одні. Бережіть себе і своїх близьких", - резюмував мер Монастириська.

Також раніше Старух заявляв, що після виявлення у нього коронавірусу він не відчував ніяких симптомів.

Як повідомляли Українські Новини, священик із Заліщиків, у якого першим в Тернопільській області був підтверджений коронавірус, помер.

Раніше в Тернопільській області заблокували 6 населених пунктів.

Також на Закарпатті за добу коронавірус виявили ще у трьох прикордонників.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Епідемія коронавірусу коронавірус в Тернопільскій області

У МОЗ розповіли про смертність від коронавірусу се...
У диякона і трьох хористів Почаївської Лаври підтв...
У Луганській області 15 нових випадків коронавірус...
На Закарпатті коронавірус виявили ще у трьох прико...
В Україну прибув Благодатний вогонь
Ситуація з брудним повітрям у Києві покращиться після Великодня, — Укргідрометцентр
Новини
У чотирьох областях ринки частково продовжують працювати, незважаючи на заборону 23:50
Під Києвом затримали підозрюваних у підпалі сухої трави біля річки Ірпінь 23:25
Мер міста в Тернопільській області заявив, що одужав після коронавірусу 22:59
У МОЗ розповіли про смертність від коронавірусу серед українців старше 50 років 22:32
У Луганській області 15 нових випадків коронавірусу, - ОДА 22:05
більше новин
Освятити паску вдома самому можна лише у виключних випадках, — УПЦ (МП) 23:53
Під час великодніх свят розганяти людей буде спецназ 08:47
В Україні дві ментальності – волонтери і мародери, – Білецький 16:43
У Міносвіти мають займатися наукою і якістю навчання, а не "освоювати" кредитні кошти, - Гаврилечко 10:59
Директор держпідприємства "Медичні закупівлі України" намагався незаконно придбати захисні костюми для лікарів 19:43 Документ
більше новин
Під час великодніх свят розганяти людей буде спецназ 08:47
Київ запустив онлайн дитячий садок 14:52
В армії вже майже 30 випадків коронавірусу 13:13
Економіка України продемонструє глибоке падіння в 2020. Прогноз експертів 14:15
Дихати стане легше: прогноз забруднення повітря в Києві на тиждень 11:12 Інфографіка
більше новин
Зеленському заплатили у березні 28 тисяч гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok