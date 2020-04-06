На Тернопольщине из-за коронавируса умер священник

По состоянию на 6 апреля в Украине 1 319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, и сегодня священник из Залещиков, у которого первым в Тернопольской области был подтвержден коронавирус, скончался.

Об этом говорится в сообщении штаба Тернопольского городского совета для борьбы с коронавирусом, передают Українськi Новини.

"На Тернопольщине еще один летальный исход от COVID-19. Умер мужчина 57 лет из города Залещики. Это священник, у которого первым на Тернопольщине лабораторно подтвердили коронавирус", - сказано в нем.

Он проходил лечение в больнице, в последние дни его состояние ухудшилось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер", - сказано в сообщении.

Всего в Тернопольской области от коронавируса умерли 3 человека.

Как сообщали Українськi Новини, с 6 апреля Кабмин ужесточил карантин и запретил людям появляться в общественных местах без защитной маски, ходить по улице группами более двух человек и обязал украинцев носить с собой удостоверение личности.

Напомним, COVID-19 сохраняется на использованных марлевых масках до недели.