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25 марта 2020, среда, 11:47 216
Общество 2020-03-25T13:15:02+02:00
Українські Новини
В Тернопольской области заблокировали 6 населенных пунктов

В Тернопольской области заблокировали 6 населенных пунктов

Ольга Фандорина
Блокирование, Тернопольская область, населенные пункты, Смерть от коронавируса
Полиция. Фото: Украинская правда
Полиция. Фото: Украинская правда

Для недопущения распространения коронавируса в Тернопольской области правоохранители заблокировали шесть населенных пунктов в регионе. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

Геращенко напомнил, что четвертая жертва коронавируса в Украине - 68-летний мужчина из Тернопольской области, контактировал со священником, у которого диагностировали вирус. По данным МВД, всего в регионе со священнослужителем могли контактировать около 500 человек.

"Сам священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь. В настоящее время населенные пункты Швейков, Ковалевка и 4 других блокированы полицейскими", - сообщил Геращенко.

Он также добавил, что заблокированные села могут быть очагом распространения вируса, поскольку в этом регионе уже установлено 5 случаев заражения COVID-19.

Тем временем, в Тернопольской области зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Также в Минздраве дали рекомендации для старших людей, как не заразиться коронавирусом:

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Ранее Українські Новини писали о том, как защититься от коронавируса и почему нельзя паниковать.

Тем временем, в Ирпене Киевской области коронавирус подтвердили у беременной женщины. Женщине сделали экспресс-тест еще в пятницу, 20 марта, но результаты пришли только 24 марта. Женщину отправили в клинику.

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