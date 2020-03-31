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31 марта 2020, вторник, 21:25 271
Общество 2020-03-31T21:25:16+03:00
Українські Новини
Мэр Монастириска заразился коронавирусом: симптомов у него нет

Мэр Монастириска заразился коронавирусом: симптомов у него нет

Ольга Фандорина
Тернопольская область, Covid-19, Коронавирус у чиновников, Монастириск
Андрей Старух. Фото: Андрій Старух\facebook
Андрей Старух. Фото: Андрій Старух\facebook

У мэра города Монастыриск Тернопольской области Андрея Старуха, который ранее помогал хоронить погибшего от коронавируса мужчину, подтвердили заражение коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

При этом он добавил, что вместе с ним тест сдавал его заместитель - Андрей Гладыш, и его тест оказался отрицательным.

"Сложно быть на передовой и остаться полностью невредимым. Только что лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID-19. У моего заместителя - Андрея Гладыша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров", - сообщил Старух.

При этом он добавил, что чувствует себя хорошо и у него нет никаких симптомов.

"Последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. Жена и сын чувствуют себя нормально. Врачи утверждают, что большинство из нас перенесет это заболевание не чувствуя его", - добавил он.

Он также сообщил, что проведет две недели в самоизоляции и продолжит работать.

Как сообщали Українські новини, 3 443 жителя Тернопольской области находятся в самоизоляции из-за случаев коронавируса в регионе, где зафиксировали уже первую смерть от COVID-19 и еще 15 случаев заболевания.

. Также в Тернопольской области заблокировали 6 населенных пунктов.

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