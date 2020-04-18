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18 апреля 2020, суббота, 20:25 19
Силовые структуры 2020-04-18T20:25:15+03:00
Українські Новини
На Закарпатье коронавирус выявили еще у троих пограничников

На Закарпатье коронавирус выявили еще у троих пограничников

Анна Рудык
Пограничники, Госпогранслужба, Коронавирус, коронавирус в Украине
Госпогранслужба. Фото: пресс-служба ГПСУ
Госпогранслужба. Фото: пресс-служба ГПСУ

Еще у 3 пограничников в Закарпатской области был подтвержден коронавирус, в целом, по состоянию на 18 апреля, 4 пограничника имеют позитивный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"По результатам исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), сегодня и вчера подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией еще у троих пограничников из подразделения в Закарпатской области", - сказано в нем.

Отмечается, что эти военнослужащие с 15 апреля находятся на самоизоляции.

На данный момент состояние здоровья 4 сотрудников Госпогранслужбы, у которых подтвердилось заболевание, удовлетворительное, температура тела  - в пределах нормы.

Военнослужащие находятся под усиленным контролем персонала подразделений здравоохранения.

Кроме того, проверяются все, с кем пограничники контактировали, а в подразделениях, где военнослужащие проходят службу, введены режимно-ограничительные мероприятия и усиленное медицинское наблюдение.

По состоянию на 18 апреля, около 150 пограничников находятся на обсервации и изоляции из-за контакта с лицами, у которых в дальнейшем подтверждалось заболевание коронавирусной инфекцией.

Как сообщали Українськi Новини, от коронавируса выздоровели почти 600 тысяч человек по всему миру. 

Тем временем в Вооруженных силах зафиксировали вторую смерть от коронавируса.

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