На Закарпатье коронавирус выявили еще у троих пограничников

Еще у 3 пограничников в Закарпатской области был подтвержден коронавирус, в целом, по состоянию на 18 апреля, 4 пограничника имеют позитивный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини. "По результатам исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), сегодня и вчера подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией еще у троих пограничников из подразделения в Закарпатской области", - сказано в нем. Отмечается, что эти военнослужащие с 15 апреля находятся на самоизоляции. На данный момент состояние здоровья 4 сотрудников Госпогранслужбы, у которых подтвердилось заболевание, удовлетворительное, температура тела - в пределах нормы. Военнослужащие находятся под усиленным контролем персонала подразделений здравоохранения. Кроме того, проверяются все, с кем пограничники контактировали, а в подразделениях, где военнослужащие проходят службу, введены режимно-ограничительные мероприятия и усиленное медицинское наблюдение. По состоянию на 18 апреля, около 150 пограничников находятся на обсервации и изоляции из-за контакта с лицами, у которых в дальнейшем подтверждалось заболевание коронавирусной инфекцией. Как сообщали Українськi Новини, от коронавируса выздоровели почти 600 тысяч человек по всему миру. Тем временем в Вооруженных силах зафиксировали вторую смерть от коронавируса.