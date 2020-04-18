У Луганській області 15 нових випадків коронавірусу, - ОДА

У Луганській області кількість зафіксованих випадків коронавірусу, яким в Україні заразилися вже більше 5 тис. осіб, збільшилася до 24. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Луганської обласної держадміністрації.

Так, повідомляється, що в області виявлено ще 15 нових випадків інфікування COVID-19.

"Серед них контактні особи другого рівня з числа госпіталізованих раніше жителів Рубіжного: чотири нових діагнози COVID-19 підтверджені у Варварівці, один – в Рубіжному. П'ятеро хворих – контактні особи з Лисичанська", - йдеться в повідомленні.

Ще в п'ятьох хворих виявили пневмонію - у Старобільську, Сєвєродонецьку і Біловодську.

Таким чином в області вже 24 випадки захворювання на коронавірус, три пацієнти одужали.

Як повідомляли Українські Новини, від коронавірусу одужали майже 600 тисяч людей по всьому світу.

Тим часом в Збройних силах зафіксували другу смерть від коронавірусу.

Також Міністерство охорони здоров'я планує проводити тестування медичних працівників на коронавірусну інфекцію 1 раз в 5 днів.