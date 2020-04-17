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17 апреля 2020, пятница, 11:06 175
Медицина 2020-04-17T13:00:03+03:00
Українські Новини
Минздрав планирует чаще тестировать медиков на коронавирус

Минздрав планирует чаще тестировать медиков на коронавирус

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус, Коронавирус у медиков, Тестирование медиков
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf

Министерство здравоохранения планирует 1 раз в 5 дней проводить тестирование медицинских работников на коронавирусную инфекцию, которую в Украине зафиксировали у 4 662 человек.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"В связи с существенным увеличением количества заболевших медицинских работников, сейчас мы рассматриваем возможность проведения тестирования 1 раз в 5 дней всем медработникам, которые работают с COVID-19", - сказал Степанов.

По словам министра, сейчас тестирование медработников на коронавирусную инфекцию осуществляется по общему алгоритму в случае наличия симптомов заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, с начала эпидемии коронавирусная инфекция выявлена у 879 медработников. А среди 501 человека, у которых 16 апреля была подтверждена коронавирусная инфекция, - 31 ребенок и 91 медработник.

Ранее сообщалось о том, что в пятницу, 17 апреля, в мире зарегистрировано 2 159 267 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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