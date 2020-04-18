В Украине зафиксировано 5106 случаев коронавируса: за сутки 444 новых случая

По состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 случая коронавируса, от которого за границей лечатся 152 украинца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 319 случаев;Волынская область - 134 случая;Днепропетровская область - 104 случая;Донецкая область - 14 случаев;Житомирская область - 197 случаев;Закарпатская область - 166 случаев;Запорожская область - 127 случаев;Ивано-Франковская область - 462 случая;Кировоградская область - 234 случая;м. Киев - 770 случаев;Киевская область - 280 случаев;Львовская область - 221 случай;Луганская область - 9 случаев;Николаевская область - 31 случай;Одесская область - 106 случаев;Полтавская область - 49 случаев;Ровенская область - 283 случая;Сумская область - 82 случая;Тернопольская область - 366 случаев;Харьковская область - 62 случая;Херсонская область - 56 случаев;Хмельницкая область - 41 случай;Черновицкая область - 840 случаев;Черкасская область - 141 случай;Черниговская область - 12 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 апреля 2020 в Центр поступило 1189 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 16637 сообщений о подозрении на COVID-19. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, тем временем, от коронавируса выздоровели почти 600 тысяч человек по всему миру. Статистика 18 апреля. Тем временем в Вооруженных силах зафиксировали вторую смерть от коронавируса.