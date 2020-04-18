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18 апреля 2020, суббота, 09:40 554
Общество 2020-04-18T09:40:18+03:00
Українські Новини
В Украине зафиксировано 5106 случаев коронавируса: за сутки 444 новых случая

В Украине зафиксировано 5106 случаев коронавируса: за сутки 444 новых случая

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Украине, Борьба с коронавирусом, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5 106 случая коронавируса, от которого за границей лечатся 152 украинца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 319 случаев;

Волынская область - 134 случая;
Днепропетровская область - 104 случая;
Донецкая область - 14 случаев;
Житомирская область - 197 случаев;
Закарпатская область - 166 случаев;
Запорожская область - 127 случаев;
Ивано-Франковская область - 462 случая;
Кировоградская область - 234 случая;
м. Киев - 770 случаев;
Киевская область - 280 случаев;
Львовская область - 221 случай;
Луганская область - 9 случаев;
Николаевская область - 31 случай;
Одесская область - 106 случаев;
Полтавская область - 49 случаев;
Ровенская область - 283 случая;
Сумская область - 82 случая;
Тернопольская область - 366 случаев;
Харьковская область - 62 случая;
Херсонская область - 56 случаев;
Хмельницкая область - 41 случай;
Черновицкая область - 840 случаев;
Черкасская область - 141 случай;
Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 апреля 2020 в Центр поступило 1189 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 16637 сообщений о подозрении на COVID-19.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, тем временем, от коронавируса выздоровели почти 600 тысяч человек по всему миру. Статистика 18 апреля.

Тем временем в Вооруженных силах зафиксировали вторую смерть от коронавируса.

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