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18 квітня 2020, субота, 21:15 4
Суспільство 2020-04-18T21:26:24+03:00
Українські Новини
В Україну прибув Благодатний вогонь

В Україну прибув Благодатний вогонь

Анна Рудык
УПЦ МП, Благодатний вогонь, Великдень-2020, Сходження Благодатного Вогню

Напередодні Великодня Україну прибув Благодатний вогонь, який раніше зійшов в Єрусалимі. Про це йдеться в повідомленні центру інформації УПЦ МП.

Так, повідомляється, що після сходження вогню окрему лампадку з них передали делегації УПЦ МП, яка чекала на борту літака в аеропорту Тель-Авіва, щоб не порушувати умови карантину в Ізраїлі.

З аеропорту "Бориспіль" вогонь доставлять в Свято-Воскресенський храм у Києві. Тут представники всіх єпархій УПЦ МП повинні отримати вогонь і розвести його в усі регіони України.

Наголошується, що УПЦ МП робить все з дотриманням правил карантину.

За дотриманням цих правил також буде стежити поліція Києва, зокрема там чергують поліцейські, так і нацгвардійці. Вхід в храм обмежений.

Як повідомляли Українські Новини, в УПЦ закликали приходити за Благодатним вогнем, незважаючи на карантин.

Також Українська православна церква (у канонічній єдності з Московським патріархатом) не буде освячувати паски онлайн.

Крім того, ми розповідали, як будуть святити паску в УПЦ.

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