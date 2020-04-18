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18 апреля 2020, суббота, 13:07 1289
Общество 2020-04-18T13:07:11+03:00
Українські Новини
В Иерусалиме началась церемония Схождение Благодатного Огня: онлайн-трансляция

В Иерусалиме началась церемония Схождение Благодатного Огня: онлайн-трансляция

Ольга Фандорина
Пасха, Иерусалим, Трансляция, Благодатный огонь, Пасха-2020, Схождение благодатного огня

Сегодня, 18 апреля, в Иерусалиме сходит Благодатный огонь. Вынос огня символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

 

Первым свидетелем схождения огня был апостол Петр. Узнав о воскрешении Иисуса, он отправился к его гробнице и увидел свет на месте, где до этого лежало тело Христа.

В 1810 году над Гробом Господним возвели часовню – Кувуклию, в которой и происходит "схождение" огня. 

Субботняя служба в храме Гроба Господня символически изображает Страсти, Погребение и Воскресение Христа. Чин схождения Благодатного огня совершает лично Иерусалимский патриарх. Потом христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.

В этом году схождение Благодатного огня из-за эпидемии коронавируса Covid-19 проходит без паломников и с ограниченным количеством участников. 

На церемонии присутствуют всего 10 человек. 

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