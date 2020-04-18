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18 апреля 2020, суббота, 14:48 717
Общество 2020-04-18T15:45:01+03:00
Українські Новини
В УПЦ призвали приходить за Благодатным огнем, несмотря на карантин

В УПЦ призвали приходить за Благодатным огнем, несмотря на карантин

Валерия Драгомирова
Пасха, Киево-Печерская Лавра, Благодатный огонь, УПЦ, Пасха-2020
Благодатный огонь. Трансляция
Благодатный огонь. Трансляция "Интер"

Митрополит Антоний Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом) призывает всех желающих прикоснуться к Благодатному огню прийти на Пасху в Свято-Воскресенский храм у Киево-Печерской лавры, где зафиксировали третью смерть от коронавируса.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Учитывая этот факт, а также то, что в некоторых СМИ появились высказывания о том, что в этом году наша страна не увидит Благодатный огонь, мы призываем всех, кто хотел бы соприкоснуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую лавру", - написал он.

Он отметил, что 19 апреля делегация Украинской православной церкви доставит в Украину Благодатный огонь.

Митрополит подчеркнул, что каждый пришедший в этот храм сможет зажечь лампаду от привезенного со Святой Земли огня.

Позже однако он уточнил, что во избежание массового скопления людей Благодатный огонь в храме можно будет получить на протяжении всей Светлой Седмицы по предварительной записи по телефону.

А также в эти дни будет возможность получить Благодатный огонь в основных районных храмах столицы и области, также по предварительной записи у настоятелей и с соблюдением всех карантинных норм.

Как сообщали Українськi Новини, Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) не будет освящать паски онлайн.

Кроме того, как будут святить паску в УПЦ

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