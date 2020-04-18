В УПЦ призвали приходить за Благодатным огнем, несмотря на карантин

Митрополит Антоний Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом) призывает всех желающих прикоснуться к Благодатному огню прийти на Пасху в Свято-Воскресенский храм у Киево-Печерской лавры, где зафиксировали третью смерть от коронавируса.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Учитывая этот факт, а также то, что в некоторых СМИ появились высказывания о том, что в этом году наша страна не увидит Благодатный огонь, мы призываем всех, кто хотел бы соприкоснуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую лавру", - написал он.



Он отметил, что 19 апреля делегация Украинской православной церкви доставит в Украину Благодатный огонь.



Митрополит подчеркнул, что каждый пришедший в этот храм сможет зажечь лампаду от привезенного со Святой Земли огня.



Позже однако он уточнил, что во избежание массового скопления людей Благодатный огонь в храме можно будет получить на протяжении всей Светлой Седмицы по предварительной записи по телефону.



А также в эти дни будет возможность получить Благодатный огонь в основных районных храмах столицы и области, также по предварительной записи у настоятелей и с соблюдением всех карантинных норм.



Как сообщали Українськi Новини, Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) не будет освящать паски онлайн.



Кроме того, как будут святить паску в УПЦ.