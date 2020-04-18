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18 квітня 2020, субота, 14:55 10
Суспільство 2020-04-18T15:15:01+03:00
Українські Новини
В УПЦ закликали приходити за Благодатним вогнем, незважаючи на карантин

В УПЦ закликали приходити за Благодатним вогнем, незважаючи на карантин

Валерия Драгомирова
Пасха, УПЦ, Благодатний вогонь, Пасха-2020
Благодатний вогонь. Трансляція
Благодатний вогонь. Трансляція "Інтер"

Митрополит Антоній Української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом) закликає всіх бажаючих доторкнутися до Благодатного вогню прийти на Великдень у Свято-Воскресенський храм біля Києво-Печерської лаври, де зафіксували третю смерть від коронавірусу.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Враховуючи цей факт, а також те, що у деяких ЗМІ з'явилися висловлювання про те, що в цьому році наша країна не побачить Благодатний вогонь, ми закликаємо всіх, хто хотів би стикнутися з цим знаменням Світлого Христового Воскресіння, прийти до Свято-Воскресенський храм (з дотриманням усіх санітарних норм), який знаходиться недалеко від в'їзду в Києво-Печерську лавру", - написав він.

Він зазначив, що 19 квітня делегація Української православної церкви доставить в Україну Благодатний вогонь.

Митрополит наголосив, що кожен, хто прийшов у цей храм зможе запалити лампаду від привезеного зі Святої Землі вогню. Проте пізніше він уточнив, що щоб уникнути масового скупчення людей Благодатний вогонь у храмі можна буде отримати протягом всієї Світлої Седмиці за попереднім записом по телефону.

А також в ці дні буде можливість отримати Благодатний вогонь в основних районних храмах столиці та області, також за попереднім записом у настоятелів і з дотриманням всіх карантинних норм.

Як повідомляли Українські Новини, Українська православна церква (у канонічній єдності з Московським патріархатом) не буде освячувати паски онлайн.

Крім того, як будуть святити паску в УПЦ.

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