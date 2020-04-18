У Мінінфраструктури розповіли, коли можуть відновити авіаперельоти

В той час, як через коронавірус авіація України може втратити 15 млрд гривень за 3 місяці, регулярні авіарейси по Україні можуть відновити в кінці літа або на початку осені. Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю "24 каналу".

За словами міністра, вже до кінця літа або на початку вересня громадяни зможуть здійснювати перельоти всередині країни.

"Регулярні перельоти по країні - так, я думаю, що вересень - це вже цілком ймовірно, або навіть раніше, до кінця літа", - сказав Криклій.

Він уточнив, що Міністерство інфраструктури зацікавлене в тому, щоб українські авіаперевізники змогли якомога швидше відновити авіарейси після кризи.

"Ми для цього спілкуємося, і наполягаємо, щоб наша авиасфера була підтримана в тому числі і за рахунок доступного кредитування, та авіаперевізники теж змогли долучитися і отримати цей ресурс. По-друге, під час цього карантину ми теж певні кроки вже робимо, такі як компенсація частини по чартерним перевезенням. Наприклад, коли вони повертали українських громадян назад додому (коли пасажирські перевезення вже зупинили), і вони змушені були літати порожніми в одну сторону постійно, забираючи людей. Ми прийняли рішення, і тепер очікуємо детальних розрахунків від авіаперевізників, щоб їм цю частину компенсувати. Це теж допомогло б їм певним чином протриматися до моменту відновлення повноцінного авіасполучення", - заявив Криклій.

За його словами, у Мініфраструктури за допомогою зверталися всі українські авіаперевізники - не тільки МАУ, це і Windrose Airlines, і SkyUp, і Azur.

В той же час Криклій додав, що авіації для того, щоб повернутися в докризовий режим, потрібно буде два роки.

"Повернутися до докризового режиму, в частині авіації, наші прогнози - це ще вимагає додатково на два роки", - сказав міністр.

Як повідомляли Українські Новини, після карантину авіаквитки можуть подорожчати вдвічі: чого чекати мандрівникам.

Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в один транспорт з 12:00 18 березня.

ціни на квитки МАУ різко підвищилися за добу до закриття кордону України.