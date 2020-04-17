Запах диму в Києві пов'язаний з пожежами в Житомирській області, — Офіс Президента

Задимлення в Києві не пов'язано з пожежами в Чорнобильській зоні, де з'явилися 3 нових вогнища тління, і не представляє загрозу здоров'ю людей.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.



"Смог над столицею не представляє хімічної та радіологічної загрози, а радіаційний фон у Києві та області - в межах норми і не перевищує природних фонових значень", - сказано в ньому.



Таку інформацію президенту Володимиру Зеленському під час селекторної наради доповіли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.



"Цей запах диму в Києві - він ніяк не пов'язаний з пожежами в Чорнобильській зоні", - сказав Чечоткін.



Запах пов'язаний з пожежами в Житомирській області.



"Все, що в Києві відбувається, - це не з Чорнобильської зони. Все, що нам принесло, на 90% надуло з Житомирської області. Це все за рахунок вітрів, які йдуть в нашу сторону і накривають Київ. До того ж вчора була буря навколо всього Києва", - сказав Аваков.



Напередодні шквальний вітер в Житомирській області валив дерева та мережі електропередачі, а вранці в регіоні було зафіксовано три нові вогнища пожежі.



Також горять торф'яні родовища, через що дим і запах горіння можуть зберігатися кілька днів.



"Жоден з цих вогнищ не несе загрози ні об'єкту "Укриття", ні сховищу радіаційних відходів. Ситуація там контролюється. Так, нам важко, але ми шукаємо рішення, щоб це зупинити", - сказав Чечоткін.



Зеленський закликав Міністерство охорони здоров'я як можна частіше давати рекомендації для тих, хто знаходиться в зоні, де поширюється дим.



Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що відомство постійно підкреслює необхідність уникати тривалих прогулянок, щільно закривати вікна та двері, включати системи кондиціонування та очищення повітря, пити кілька літрів води в день, часто проводити вологе прибирання.



Як повідомляли Українські Новини, мер Києва Віталій Кличко запевнив, що забруднення повітря в Києві немає, а є тільки задимлення.



Крім того, у Києві через задимлення збільшать кількість техніки для миття вулиць.