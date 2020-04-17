Запах диму в Києві пов'язаний з пожежами в Житомирській області, — Офіс Президента

Задимлення в Києві не пов'язано з пожежами в Чорнобильській зоні, де з'явилися 3 нових вогнища тління, і не представляє загрозу здоров'ю людей.Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини."Смог над столицею не представляє хімічної та радіологічної загрози, а радіаційний фон у Києві та області - в межах норми і не перевищує природних фонових значень", - сказано в ньому.Таку інформацію президенту Володимиру Зеленському під час селекторної наради доповіли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін."Цей запах диму в Києві - він ніяк не пов'язаний з пожежами в Чорнобильській зоні", - сказав Чечоткін.Запах пов'язаний з пожежами в Житомирській області."Все, що в Києві відбувається, - це не з Чорнобильської зони. Все, що нам принесло, на 90% надуло з Житомирської області. Це все за рахунок вітрів, які йдуть в нашу сторону і накривають Київ. До того ж вчора була буря навколо всього Києва", - сказав Аваков.Напередодні шквальний вітер в Житомирській області валив дерева та мережі електропередачі, а вранці в регіоні було зафіксовано три нові вогнища пожежі.Також горять торф'яні родовища, через що дим і запах горіння можуть зберігатися кілька днів."Жоден з цих вогнищ не несе загрози ні об'єкту "Укриття", ні сховищу радіаційних відходів. Ситуація там контролюється. Так, нам важко, але ми шукаємо рішення, щоб це зупинити", - сказав Чечоткін.Зеленський закликав Міністерство охорони здоров'я як можна частіше давати рекомендації для тих, хто знаходиться в зоні, де поширюється дим.Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що відомство постійно підкреслює необхідність уникати тривалих прогулянок, щільно закривати вікна та двері, включати системи кондиціонування та очищення повітря, пити кілька літрів води в день, часто проводити вологе прибирання.Як повідомляли Українські Новини, мер Києва Віталій Кличко запевнив, що забруднення повітря в Києві немає, а є тільки задимлення.Крім того, у Києві через задимлення збільшать кількість техніки для миття вулиць.