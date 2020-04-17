В Киеве из-за задымления увеличат количество техники для мытья улиц

В четверг, 16 апреля, Киев которая накрыла пылевая буря, которая, по словам экологов, вызвана изменениями климата. Из-за возникновения бури улицы Киева ночью мыли спецмашинами "Киевавтодора" и их количество будут увеличивать. Об этот сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в пятницу, 17 апреля.

"Вчера вечером по городу пронеслась сначала песчаная буря, потом опустился смог. Было много различной информации, различных комментариев по пожаров в Чернобыльской зоне, также было много информации по повышенного радиационного фона в столице. Ночью мыть улицы выехали спецмашины "Киеватодора". В связи с задымленностью мы увеличим маршруты и количество моющей техники на улицах Киева", - рассказал Кличко.

Также пресс-служба КГГА сообщила, что днем, 17 апреля, на магистральных улицах дорожники начали использовать автоколонны по 3 спецмашины. Очищают также тротуары.

"Сейчас для мытья улиц задействовано 54 единицы спецтранспорта. Используют столичные дорожники и спецмашину для мытья проезжих частей дорожными шампунями", - говорится в сообщении.

Также в КГГА уточнили, что такие работы будут продолжаться в круглосуточном режиме во всех районах Киева.

Как сообщали Українські Новини, Кличко показал репортаж из Чернобыльской зоны.

Также в Киеве уже второй день наблюдается задымленность и ухудшение качества воздуха.