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17 апреля 2020, пятница, 14:14 343
Общество 2020-04-17T14:22:08+03:00
Українські Новини
В Киеве из-за задымления увеличат количество техники для мытья улиц

В Киеве из-за задымления увеличат количество техники для мытья улиц

Елена Новикова
Виталий Кличко, Задымление, Киевавтодор, загрязнение воздуха, Смог в Киеве, дезинфекция улиц

В четверг, 16 апреля, Киев которая накрыла пылевая буря, которая, по словам экологов, вызвана изменениями климата. Из-за возникновения бури улицы Киева ночью мыли спецмашинами "Киевавтодора" и их количество будут увеличивать. Об этот сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в пятницу, 17 апреля.

"Вчера вечером по городу пронеслась сначала песчаная буря, потом опустился смог. Было много различной информации, различных комментариев по пожаров в Чернобыльской зоне, также было много информации по повышенного радиационного фона в столице. Ночью мыть улицы выехали спецмашины "Киеватодора". В связи с задымленностью мы увеличим маршруты и количество моющей техники на улицах Киева", - рассказал Кличко.

Также пресс-служба КГГА сообщила, что днем, 17 апреля, на магистральных улицах дорожники начали использовать автоколонны по 3 спецмашины.  Очищают также тротуары.

"Сейчас для мытья улиц задействовано 54 единицы спецтранспорта. Используют столичные дорожники и спецмашину для мытья проезжих частей дорожными шампунями", - говорится в сообщении.

Также в КГГА уточнили, что такие работы будут продолжаться в круглосуточном режиме во всех районах Киева.

Как сообщали Українські Новини, Кличко показал репортаж из Чернобыльской зоны.

Также в Киеве уже второй день наблюдается задымленность и ухудшение качества воздуха.

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