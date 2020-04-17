Суд зобов'язав Венедиктову передати справу Стерненка назад в поліцію, – Портнов

Юрист Андрій Портнов повідомив, що суд своїм рішенням зобов'язав генерального прокурора Ірину Венедиктову скасувати незаконну постанову колишнього генпрокурора Руслана Рябошапки і передати справу про вчинення умисного вбивства праворадикалом Сергієм Стерненком від Служби безпеки України до Національної поліції.

Про це заявив юрист на своєму Telegram-каналі.

"Друзі, інформую, щойно суд задовольнив скаргу наших адвокатів і зобов'язав генерального прокурора Венедиктову розглянути наші клопотання, відмінити незаконну постанову колишнього генерального прокурора і передати справу про умисне вбивство Івана Кузнєцова уродженцем Одеської області гр. Стерненком, 1995 р.н. з СБУ до Національної поліції. Нагадаю, раніше Національна поліція дійшла висновку, що фігурант вчинив умисне вбивство та клопотала про взяття його під варту. Генеральний прокурор Венедиктова - Ваш хід", - написав Портнов.

Нагадаємо, 16 квітня генпрокурор Венедиктова заявила, що рішення по справі Стерненка в будь-якому разі призведе до масових протестів.

7 квітня Венедиктова заявляла, що підозра Стерненко буде оголошено в будь-якому випадку. Питання лише в статті Кримінального кодексу України та кваліфікації злочину: чи було це вбивство або вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.

Раніше комісійна експертиза чергового разу визнала факт умисного вбивства людини, що вчинив в Одесі Сергій Стерненко.

4 жовтня 2019 року Рябошапка заявив, що підозру у вчиненні злочину Стерненком передано до СБУ.

Зазначимо, що вперше справу Стерненка Генпрокуратура передала до СБУ ще за Юрія Луценка. Пізніше - вже при новому Президенті Володимирі Зеленськом - суд вирішив, що вбивство людини на вулиці - це чистий кримінал і підслідність поліції та повернув туди.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов заявив, що праворадикал Стерненко, який підозрюється у вбивстві Івана Кузнєцова в Одесі, буде заарештований і засуджений, якщо держава не буде втручатися в цей процес.