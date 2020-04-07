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07 апреля 2020, вторник, 10:11 216
Общество 2020-04-07T10:11:01+03:00
Українські Новини
Венедиктова обещает подозрение в убийстве для радикала Стерненко, - СМИ

Венедиктова обещает подозрение в убийстве для радикала Стерненко, - СМИ

Ирина Дорофейчук
Генпрокурор, Убийство, Портнов, Стерненко, Венедиктова
Ирина Венедиктова. Фото: 24tv.ua
Ирина Венедиктова. Фото: 24tv.ua

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подозрение националисту Сергею Стерненко, который убил человека в Одессе, будет объявлено в любом случае. Вопрос лишь в статье и квалификации: было ли это убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.  Об этом передает strana.ua.

"Смотрите, по Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идет или 115-я статья, или 118-я, но и так, и так - это подозрение. 115-я - это убийство, 118-я - это убийство по самозащите. Разница - в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, но явно не генеральный прокурор".

По словам генпрокурора, дело Стерненко для нее является резонансным учитывая то, что оно касается защиты активистов.

"А будет подозрение? Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье, и это не от меня инициатива будет отходить и ни от кого. Потому что дело расследуется 2 года, вы же понимаете, что оно рано или поздно закончится? Вопрос квалификации", - заявила Венедиктова.

Как информировали Українські Новини, юрист Андрей Портнов сообщил, что комиссионная экспертиза в очередной раз признала факт умышленного убийства человека в Одессе праворадикалом и националистом Сергеем Стерненко.

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