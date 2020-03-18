Убивший человека радикал Стерненко сядет в тюрьму, если государство не будет вмешиваться, - Портнов

Юрист Андрей Портнов заявил, что радикал Андрей Стерненко, которого подозревают в убийстве Ивана Кузнецова в Одессе, будет арестован и осужден, если государство не будет вмешиваться в этот процесс.

Об этом Портнов заявил в своем Telegram.

"Несмотря на многочисленные экспертизы и материалы следствия Национальной полиции, доказывающие, что фигурант совершил именно умышленное убийство и должен быть взят под стражу, бывший прокурор Рябошапка организовал изменение подследственности и новую комплексную экспертизу, за которую преднамеренно не вносил положенную законом формальную оплату", - написал Портнов.

По его словам, "под общественным давлением эта проблема решена и сейчас заканчивается проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы, в рамках которой уже получены новые материалы".

"Сейчас часть из них исследуется отделением судебно-медицинской гистологии, а часть - отделением судебно-медицинской криминалистики клинического Бюро судебно-медицинских экспертиз. Мы абсолютно убеждены, что если государство больше не будет вмешиваться в расследование и защищать убийцу, совершивший резонансное убийство уроженец Одесской области, бывший глава одесской организации Правый сектор, гр. Стерненко, 1995 г.р. будет арестован и осужден", - сообщает юрист.