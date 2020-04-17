На Великдень у Києві біля храмів чергуватиме поліція

Поліція буде чергувати біля 179 церков у Києві на Великдень, що припадає на 19 квітня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Києва, передають Українські Новини.



Для підтримки правопорядку буде залучено достатню кількість поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії.



Вони чергуватимуть поблизу 179 культових споруд, розташованих на території столиці, і заступлять на службу біля цих об'єктів з вечора напередодні великого релігійного свята.



Пріоритетним завданням поліцейських під час запланованих заходів буде профілактична робота з віруючими і контроль за дотриманням громадянами карантинних обмежень.



Як повідомляли Українські Новини, близько 22 тис. поліцейських забезпечуватимуть охорону громадського порядку біля релігійних установ на Великдень.



Крім того, на Вербну неділю біля храмів були масові скупчення і порушення. У самих церквах порушень було не так багато.



Тим часом у МОЗ розраховують, що святкування Пасхи вдома зупинить поширення коронавірусу в Україні.