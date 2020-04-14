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14 апреля 2020, вторник, 10:23 611
Общество 2020-04-14T10:24:32+03:00
Українські Новини
В Вербное воскресенье возле храмов были массовые скопления и нарушения, - Минздрав

В Вербное воскресенье возле храмов были массовые скопления и нарушения, - Минздрав

Валерия Драгомирова
Церковь, Минздрав, Вербное воскресенье, Нарушение карантина
Церковь. Фото: heaclub.ru
Церковь. Фото: heaclub.ru

Министерство здравоохранения зафиксировало единичные нарушения карантина в церквях в Вербное воскресенье, 12 апреля

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе политического ток-шоу "Свобода слова на телеканале ICTV", передают Українськi Новини.

"Мы общались с советом церквей, мы говорили со всеми главами церквей о том, что давайте сделаем все возможное для того, чтобы избежать массовых скоплений", - отметил он.

По словам Ляшко, статистические данные показали, что нарушений в самих церквях было не так много.

"То есть были нарушения, но они были не массовые, единичные церкви допустили верующих в храм и не соблюдали нормы. Но в большинстве украинцы собирались возле храмов и были массовые скопления и массовые нарушения", - сказал он.

По словам Ляшко, это приводит к тесным контактам и может привести к следующей вспышке заболевания коронавирусом.

"Поэтому еще раз призываю всех посмотреть службу онлайн и отпраздновать Пасху дома", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, полиция составила 3 ​​административных протокола по факту нарушения священниками правил карантина 12 апреля.

Кроме того, Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте. 

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