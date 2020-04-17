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17 квітня 2020, пʼятниця, 15:29 21
Суспільство 2020-04-17T17:15:49+03:00
Українські Новини
УПЦ не освячуватиме паски онлайн

УПЦ не освячуватиме паски онлайн

Валерия Драгомирова
Пасха, УПЦ, Паска, Великдень, Пасха-2020
Великдень. Фото: Київхліб
Великдень. Фото: Київхліб

Українська православна церква (в канонічній єдності з Московським патріархатом) не освячуватиме паски онлайн.

Про це Українським Новинам повідомив Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря).

З його слів, для введення такої можливості, зокрема, необхідно, щоб у людей вдома була свята вода, проте не у всіх вона є.

Климент зазначив, що треба змиритися з тим, що "Господь нам посилає".

З його слів, великодні кошики можна буде освятити біля храмів, а також у храмах, якщо поліція не перешкоджатиме цьому.

Освячення пасок буде відбуватися з урахуванням карантинних обмежень.

У невеликих населених пунктах священики УПЦ (МП) пройдуть по вулицях для освячення великодніх кошиків місцевих жителів.

Як повідомляли Українські Новини, Києво-Печерська лавра буде транслювати великодню службу на сайті.

Також Києво-Печерська лавра проведе Великодню службу у дворі перед храмом з  дотриманням всіх встановлених владою правил.

Тим часом синод ПЦУ ухвалив рішення провести закриті богослужіння на Великдень.

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