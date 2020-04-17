УПЦ не освячуватиме паски онлайн

Українська православна церква (в канонічній єдності з Московським патріархатом) не освячуватиме паски онлайн.

Про це Українським Новинам повідомив Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря).



З його слів, для введення такої можливості, зокрема, необхідно, щоб у людей вдома була свята вода, проте не у всіх вона є.



Климент зазначив, що треба змиритися з тим, що "Господь нам посилає".



З його слів, великодні кошики можна буде освятити біля храмів, а також у храмах, якщо поліція не перешкоджатиме цьому.



Освячення пасок буде відбуватися з урахуванням карантинних обмежень.



У невеликих населених пунктах священики УПЦ (МП) пройдуть по вулицях для освячення великодніх кошиків місцевих жителів.



Як повідомляли Українські Новини, Києво-Печерська лавра буде транслювати великодню службу на сайті.



Також Києво-Печерська лавра проведе Великодню службу у дворі перед храмом з дотриманням всіх встановлених владою правил.

Тим часом синод ПЦУ ухвалив рішення провести закриті богослужіння на Великдень.