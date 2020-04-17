Київ запустив онлайн дитячий садок

В той час, як в Україні з 6 квітня стартував проект "Всеукраїнська школа онлайн", Київська влада запустили онлайн дитячий садок з 20 квітня і на період карантину.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської госадмиистрации, передають Українські Новини.

Дитячий сад онлайн стартує на базі платформи емоційної підтримки киян.

Кваліфіковані та досвідчені вихователі запропонують три активності на день тривалістю 30 хвилин кожна для дітей від 4 до 6 років.

На платформі емоційної підтримки можна отримати емоційно-психологічну допомогу та консультації фахівців і тренерів освітнього хаба Києва.

Крім того, платформа пропонує різні онлайн курси, спортивні онлайн тренування.

Також можна здійснити віртуальні екскурсії по музеях столиці, подивитися вистави деяких театрів.

Міська влада закликає дотримуватися протиепідемічних обмежень, введених у столиці, і не виходити з дому без крайньої необхідності.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство освіти закликає школи не проводити останній дзвоник і випускний вечір.

Тим часом, "Школу онлайн" знімають фахівці "Кварталу 95", "Мамахохотала", Patriot і каналів за гроші благодійників.

Раніше в Україні продовжили карантин і введели надзвичайну ситуацію у всіх областях.