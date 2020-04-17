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17 квітня 2020, пʼятниця, 12:38 9
Суспільство 2020-04-17T14:30:03+03:00
Українські Новини
З завтрашнього дня в Києві обмежать відвідування кладовищ

З завтрашнього дня в Києві обмежать відвідування кладовищ

Анна Рудык
Карантин, Кладовище, Великдень-2020, Карантин в Україні
Кладовище. pixabay
Кладовище. pixabay

З завтрашнього дня, 18 квітня, у Києві буде обмежено доступ до всіх міських кладовищах через карантин у зв'язку з коронавірусом. Про це сьогодні, 17 квітня, під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

Так, обмеження доступу до міських кладовищ не буде поширюватися на поховання за умови дотримання всіх норм, встановлених на час карантину.

"Винятки стосуються тільки поховань з дотриманням норм, встановлених на час карантину", - сказав Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві допустили різке зростання кількості хворих COVID-19 після Великодня.

Крім того, на в'їздах у Київ запустили 9 КПП: де вони розташовуються і як будуть працювати.

А в Києво-Печерській лаврі зафіксували ще 7 випадків захворювання на коронавірус.

Також за минулу добу коронавірус в Києві підтвердили ще в 61 людини, в тому числі, в 7 медиків. Всього в Києві за станом на 17 квітня вже 705 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Тим часом через кілька випадків коронавіруса в Києві закривають на карантин Іонинський монастир.

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