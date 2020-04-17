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17 квітня 2020, пʼятниця, 13:06 8
Суспільство 2020-04-17T13:45:02+03:00
Українські Новини
За добу на в'їздах у Київ підвищену температуру зафіксували у 40 осіб, - Кличко

За добу на в'їздах у Київ підвищену температуру зафіксували у 40 осіб, - Кличко

Елена Новикова
Температурний скринінг, Термометрія, В'їзд до Києва, Підвищення температури
Термометр. Фото: pixabay
Термометр. Фото: pixabay

Медики виявили підвищену температуру тіла у 40 осіб на в'їздах до Києва за 16 квітня. Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"За вчорашній день на в'їздах у Київ зафіксували 40 осіб, у яких виявили підвищену температуру", - повідомив він.

За його словами, 6 чоловік оглянули медики швидкої.

Ніхто з них місто не в'їхав.

Їм дали рекомендації повернуться додому і самоізолюватися.

Як повідомляли Українські Новини, з 16 квітня водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах до Києва обов'язково почали вимірювати температуру.

Перевіряють автобуси і мікроавтобуси, вантажні та вантажопасажирські автомобілі, у яких 3 і більше пасажирів, включаючи водія.

Контрольно-пропускні пункти розміщуються на в'їздах і виїздах з міста.

Раніше повідомлялося про те, що в п'ятницю вранці, 17 квітня, на основних в'їздах у Київ утворилися масштабні затори через встановлених КПП, на яких проводять скринінг температури у водіїв.

Також через температурний скринінг водіїв і пасажирів в'їзди до Києва обмежили 1-2 смугами.

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