За добу на в'їздах у Київ підвищену температуру зафіксували у 40 осіб, - Кличко

Медики виявили підвищену температуру тіла у 40 осіб на в'їздах до Києва за 16 квітня. Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"За вчорашній день на в'їздах у Київ зафіксували 40 осіб, у яких виявили підвищену температуру", - повідомив він.

За його словами, 6 чоловік оглянули медики швидкої.

Ніхто з них місто не в'їхав.

Їм дали рекомендації повернуться додому і самоізолюватися.

Як повідомляли Українські Новини, з 16 квітня водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах до Києва обов'язково почали вимірювати температуру.

Перевіряють автобуси і мікроавтобуси, вантажні та вантажопасажирські автомобілі, у яких 3 і більше пасажирів, включаючи водія.

Контрольно-пропускні пункти розміщуються на в'їздах і виїздах з міста.

Раніше повідомлялося про те, що в п'ятницю вранці, 17 квітня, на основних в'їздах у Київ утворилися масштабні затори через встановлених КПП, на яких проводять скринінг температури у водіїв.

Також через температурний скринінг водіїв і пасажирів в'їзди до Києва обмежили 1-2 смугами.