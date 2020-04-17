На основных въездах в Киев пробки из-за проверки температуры водителей

В пятницу утром, 17 апреля, на основных въездах в Киев образовались масштабные пробки из-за установленных КПП, на которых проводят скрининг температуры у водителей. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передают Українські Новини. Так, в пробках "застряли" водители, въезжающие в Киев по Житомирскому шоссе. Пробки на Житомирском шоссе. Карта: Google Maps Также пробки сковали часть проспекта Академика Глушкова, где установлен еще один КПП для проверки температуры у водителей. Пробка на въезде в Киев на Академика Глушкова. Карта: Google Maps Кроме того, затяжная пробка на въезде в Киев и со стороны Вышгорода. Пробка на въезде в Киев со стороны Вышгорода. Карта: Google Maps КПП размещены на въездах и выездах из города по адресам: ул. Богатырская, 32 Е; Броварской проспект; Бориспольское шоссе; ул. Академика Глушкова; Житомирское шоссе; Гостомельское шоссе, 1\/1; Днепровское шоссе; ул. Вышгородская, 83 А; 27-й км Столичного шоссе. Как сообщали Українські Новини, Киев ввел обязательный температурный скрининг пассажиров и водителей транспорта на въездах в столицу с 16 до 20 апреля.