На основных въездах в Киев пробки из-за проверки температуры водителей

В пятницу утром, 17 апреля, на основных въездах в Киев образовались масштабные пробки из-за установленных КПП, на которых проводят скрининг температуры у водителей. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, в пробках "застряли" водители, въезжающие в Киев по Житомирскому шоссе.

Пробки на Житомирском шоссе. Карта: Google Maps

Также пробки сковали часть проспекта Академика Глушкова, где установлен еще один КПП для проверки температуры у водителей.

Пробка на въезде в Киев на Академика Глушкова. Карта: Google Maps

Кроме того, затяжная пробка на въезде в Киев и со стороны Вышгорода.

Пробка на въезде в Киев со стороны Вышгорода. Карта: Google Maps

КПП размещены на въездах и выездах из города по адресам:

ул. Богатырская, 32 Е;

Броварской проспект;

Бориспольское шоссе;

ул. Академика Глушкова;

Житомирское шоссе;

Гостомельское шоссе, 1/1;

Днепровское шоссе;

ул. Вышгородская, 83 А;

27-й км Столичного шоссе.

Как сообщали Українські Новини, Киев ввел обязательный температурный скрининг пассажиров и водителей транспорта на въездах в столицу с 16 до 20 апреля.