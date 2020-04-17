подписаться на рассылку
27 27.4
29.2 29.86
˟
17 апреля 2020, пятница, 08:57 401 Карта
Общество 2020-04-17T08:57:13+03:00
Українські Новини
На основных въездах в Киев пробки из-за проверки температуры водителей

На основных въездах в Киев пробки из-за проверки температуры водителей

Анна Рудык
Пробки, Google maps, КПП, Пробки в Киеве, измерение температуры
Пробки на Житомирском шоссе. Карта: Google Maps
Пробки на Житомирском шоссе. Карта: Google Maps

В пятницу утром, 17 апреля, на основных въездах в Киев образовались масштабные пробки из-за установленных КПП, на которых проводят скрининг температуры у водителей. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, в пробках "застряли" водители, въезжающие в Киев по Житомирскому шоссе.

Пробки на Житомирском шоссе. Карта: Google MapsПробки на Житомирском шоссе. Карта: Google Maps

Также пробки сковали часть проспекта Академика Глушкова, где установлен еще один КПП для проверки температуры у водителей.

Пробка на въезде в Киев на Академика Глушко. Карта: Google MapsПробка на въезде в Киев на Академика Глушкова. Карта: Google Maps

Кроме того, затяжная пробка на въезде в Киев и со стороны Вышгорода.

Пробка на въезде в Киев со стороны Вышгорода. Карта: Google MapsПробка на въезде в Киев со стороны Вышгорода. Карта: Google Maps

КПП размещены на въездах и выездах из города по адресам:

  • ул. Богатырская, 32 Е;
  • Броварской проспект;
  • Бориспольское шоссе;
  • ул. Академика Глушкова;
  • Житомирское шоссе;
  • Гостомельское шоссе, 1/1;
  • Днепровское шоссе;
  • ул. Вышгородская, 83 А;
  • 27-й км Столичного шоссе.

Как сообщали Українські Новини, Киев ввел обязательный температурный скрининг пассажиров и водителей транспорта на въездах в столицу с 16 до 20 апреля.

Больше новостей о: Пробки Google maps КПП Пробки в Киеве измерение температуры

На въезде в Киев по Житомирской трассе образовалас...
Google Maps исполняется 15 лет: какие обновления с...
Блокпосты и обязательную проверку температуры на в...
Пылевая буря с чернобыльским пеплом, Кличко даже в...
Уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает норму почти в 3,5 раза
Гривна укрепилась. Курс НБУ на длинные пасхальные выходные
Новости
США готовится к ослаблению карантина и ожидает возвращения коронавируса 09:25
Пробки на Житомирском шоссе. Карта: Google Maps
На основных въездах в Киев пробки из-за проверки температуры водителей 08:57 Карта
С сегодняшнего дня Грузия запрещает передвижение на легковых автомобилях 08:52
Уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает норму почти в 3,5 раза 08:50 Карта
За сутки коронавирус в Турции обнаружили у 5 тыс. человек 08:28
больше новостей
Синоптики спрогнозировали дождь и заморозки: как погода отобразится на урожае 21:47
Гривна продолжает падать в цене. Курс НБУ на четверг 05:20
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
Выпускники-2020 останутся без последнего звонка и выпускного. МОН дало рекомендации школам 21:24
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
больше новостей
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
Полтавская область лидирует по обеспеченности населения аппаратами ИВЛ, – СМИ 17:20
Чорновол "полностью свободна": суд не избрал ей меру пресечения 11:50
Пыльная буря. Скриншот видео Big Kyiv
Видео дня: Киев накрыла пылевая буря 15:21
Иран предложил Украине "признать человеческую ошибку" в крушении самолета МАУ 11:44
больше новостей
Освобожденные из плена украинцы пройдут обсервацию в восточном регионе
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok