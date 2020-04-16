В Ионинском монастыре новые случаи коронавируса. Его хотят закрыть на карантин

В то время, как в Киеве уже 644 случая коронавируса, еще 32 служителя Киево-Печерской Лавры проверяют на коронавирус. У них медики взяли образцы на ПЦР-тесты. Результаты тестирования должны быть сегодня. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"В Киево-Печерской Лавре, которую закрыли на карантин, продолжаются противоэпидемические мероприятия. Также медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории Лавры. Всех служителей осматривают каждый день. При необходимости - госпитализируют. Вчера отобрали еще 32 образцы на тестирование. И отправили их в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня", - сказал он.



Кроме того, есть случаи заболеваний и в Ионинском монастыре. Там сегодня работают санитарные врачи. Рассматривается вопрос закрытия его на карантин.



Как сообщали Українські Новини, в Киеве допустили резкий рост количества заболевших COVID-19 после Пасхи.



Кроме того, сегодня на въездах в Киев запустили 9 КПП, где они располагаются и как будут работать.