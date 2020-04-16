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16 апреля 2020, четверг, 12:21 51
Общество 2020-04-16T12:31:36+03:00
Українські Новини
В Ионинском монастыре новые случаи коронавируса. Его хотят закрыть на карантин

В Ионинском монастыре новые случаи коронавируса. Его хотят закрыть на карантин

Валерия Драгомирова
Киев, Карантин, Коронавирус, Ионинский монастырь
Ионинский монастырь. Фото: Википедия
Ионинский монастырь. Фото: Википедия

В то время, как в Киеве уже 644 случая коронавируса, еще 32 служителя Киево-Печерской Лавры проверяют на коронавирус. У них медики взяли образцы на ПЦР-тесты. Результаты тестирования должны быть сегодня. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"В Киево-Печерской Лавре, которую закрыли на карантин, продолжаются противоэпидемические мероприятия. Также медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории Лавры. Всех служителей осматривают каждый день. При необходимости - госпитализируют. Вчера отобрали еще 32 образцы на тестирование. И отправили их в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня", - сказал он. 

Кроме того, есть случаи заболеваний и в Ионинском монастыре. Там сегодня работают санитарные врачи. Рассматривается вопрос закрытия его на карантин. 

Как сообщали Українські Новини, в Киеве допустили резкий рост количества заболевших COVID-19 после Пасхи. 

Кроме того, сегодня на въездах в Киев запустили 9 КПП, где они располагаются и как будут работать.

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В Ионинском монастыре новые случаи коронавируса. Его хотят закрыть на карантин
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