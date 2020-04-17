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17 квітня 2020, пʼятниця, 12:20 5
Медицина 2020-04-17T12:55:49+03:00
Українські Новини
У Києві за добу коронавірус підтвердили у ще 61 людини

У Києві за добу коронавірус підтвердили у ще 61 людини

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Києві, Брифінг Кличка

В той час, як в Україні зафіксовано 4 662 випадку коронавіруса, від якого за кордоном лікуються 152 українця, за минулу добу коронавірус в Києві підтвердили ще в 61 людини, в тому числі, в 7 медиків. Всього в Києві за станом на 17 квітня вже 705 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час щоденного брифінгу.

Всього в Києві захворіли:

  • 31 жінка у віці від 20 до 97 років
  • 28 чоловіків у віці від 19 до 71 року
  • 2 дітей, яким по 12 років.

Крім того, в Києво-Печерській Лаврі зареєстрували ще 7 випадків захворювання.

В лікарні столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Вилікувалися від коронавірусу у столиці на сьогоднішній день 30 людей.

Инфорграфика: КМДАИнфорграфика: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 17 квітня, у світі зареєстровано 2 159 267 випадків зараження коронавірусом, 548 122 людини одужали, а 145 563 - померли.

В Україні протягом 16 квітня було госпіталізовано 156 хворих коронавирусной інфекцією, в тому числі 11 дітей

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