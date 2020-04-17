У Києві за добу коронавірус підтвердили у ще 61 людини

В той час, як в Україні зафіксовано 4 662 випадку коронавіруса, від якого за кордоном лікуються 152 українця, за минулу добу коронавірус в Києві підтвердили ще в 61 людини, в тому числі, в 7 медиків. Всього в Києві за станом на 17 квітня вже 705 підтверджених випадків захворювання COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час щоденного брифінгу. Всього в Києві захворіли: 31 жінка у віці від 20 до 97 років 28 чоловіків у віці від 19 до 71 року 2 дітей, яким по 12 років. Крім того, в Києво-Печерській Лаврі зареєстрували ще 7 випадків захворювання. В лікарні столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Вилікувалися від коронавірусу у столиці на сьогоднішній день 30 людей. Инфорграфика: КМДА https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=7irOHmHBdUA" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 17 квітня, у світі зареєстровано 2 159 267 випадків зараження коронавірусом, 548 122 людини одужали, а 145 563 - померли. В Україні протягом 16 квітня було госпіталізовано 156 хворих коронавирусной інфекцією, в тому числі 11 дітей