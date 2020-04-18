В Італії тіфозі залишаться без "живого" футболу до березня 2021 року

Великий спорт продовжує терпіти одну поразку за іншою від пандемії коронавіруса. Національні і міжнародні турніри якщо не скасовуються, то переносяться на багатомісячну перспективу. Як інформували Українські Новини, у Європі єдиною діючою футбольною першістю залишається чемпіонат Білорусі.

А керівники європейського футболу, за повідомленням агентства, до цих пір не можуть прийти до спільного знаменника з приводу продовження розіграшу європейських кубкових турнірів, перерваних через пандемію.

Тепер же прийшло невтішне повідомлення з Апеннінського півострова: керівники італійського футболу повідомили, що з великою часткою ймовірності місцеві вболівальники через пандемії COVID-19 не зможуть відвідувати стадіони країни аж до березня наступного року.

Як передає портал AS, відновлення футбольного сезону в Італії заплановано на 31 травня при закритих трибунах. Фанатів же пустять на стадіони не раніше березня 2021 року, коли будуть відкриті кордони і зняті всі обмеження.

Варто зазначити, що чемпіонат Італії - 2019/2020 був призупинений після 26-го туру.

Нагадаємо, що перші випадки зараження COVID-19 були зафіксовані наприкінці грудня 2019 у китайському місті Ухань. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила спалах коронавірусної пандемії. За останніми даними, вірусом заразилися понад 2,2 млн осіб.