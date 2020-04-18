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18 квітня 2020, субота, 06:47 7
Спорт 2020-04-18T08:45:02+03:00
Українські Новини
В Італії тіфозі залишаться без "живого" футболу до березня 2021 року

В Італії тіфозі залишаться без "живого" футболу до березня 2021 року

Сергій Паламаренко
Спорт, Футбол, вболівальники, Стадіон, Італія, Пандемія, Коронавірус
Італія, коронавірус, футбол. Рим.
Італія, коронавірус, футбол. Рим. "Ми зробимо це Італія - Covid-19 3:0". Фото: Massimo Percossi

Великий спорт продовжує терпіти одну поразку за іншою від пандемії коронавіруса. Національні і міжнародні турніри якщо не скасовуються, то переносяться на багатомісячну перспективу. Як інформували Українські Новини, у Європі єдиною діючою футбольною першістю залишається чемпіонат Білорусі.

А керівники європейського футболу, за повідомленням агентства, до цих пір не можуть прийти до спільного знаменника з приводу продовження розіграшу європейських кубкових турнірів, перерваних через пандемію.

Тепер же прийшло невтішне повідомлення з Апеннінського півострова: керівники італійського футболу повідомили, що з великою часткою ймовірності місцеві вболівальники через пандемії COVID-19 не зможуть відвідувати стадіони країни аж до березня наступного року.

Як передає портал AS, відновлення футбольного сезону в Італії заплановано на 31 травня при закритих трибунах. Фанатів же пустять на стадіони не раніше березня 2021 року, коли будуть відкриті кордони і зняті всі обмеження.

Варто зазначити, що чемпіонат Італії - 2019/2020 був призупинений після 26-го туру.

Нагадаємо, що перші випадки зараження COVID-19 були зафіксовані наприкінці грудня 2019 у китайському місті Ухань. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила спалах коронавірусної пандемії. За останніми даними, вірусом заразилися понад 2,2 млн осіб.

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