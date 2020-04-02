УЕФА не смог принять решения о дате возобновления футбольных еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отложить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы до последующего уведомления. Как сообщали Українські Новини, в данное время на континенте приостановлено проведение всех футбольных турниров во всех странах, кроме Беларуси.

Новые сроки завершения популярных клубных континентальных турниров станут известны позднее. Такое сообщение появилось на официальной странице Европейского футбольного союза в социальной сети Twitter.

🔔 Исполком УЕФА по итогам совещания с генсеками всех 55 ассоциаций принял ряд решений:

• Все матчи сборных, запланированные на июнь 2020 года, перенесены до дальнейшего уведомления.



• Отменены некоторые юношеские турниры.



Подробности ➡️ https://t.co/v6cex0fahl pic.twitter.com/xz9vfGiVUt — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) April 1, 2020

Ожидалось, что еврокубки будут возобновлены в июле или августе и пройдут параллельно национальным чемпионатам.

Как информировало агентство, на неопределенный срок переносятся и матчи национальных сборных, которые были запланированы на март-июнь.

Кроме того, на год было перенесено проведение чемпионата Европы УЕФА 2020 года.