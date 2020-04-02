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02 апреля 2020, четверг, 08:55 300
Спорт 2020-04-02T09:45:02+03:00
Українські Новини
УЕФА не смог принять решения о дате возобновления футбольных еврокубков

УЕФА не смог принять решения о дате возобновления футбольных еврокубков

Павел Твердохлиб
Спорт, Футбол, УЕФА, Карантин, Пандемия, еврокубки, Союз европейских футбольных ассоциаций
УЕФА, Союз европейских футбольных ассоциаций.. Фото: .uefa.com
УЕФА, Союз европейских футбольных ассоциаций.. Фото: .uefa.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отложить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы до последующего уведомления. Как сообщали Українські Новини, в данное время на континенте приостановлено проведение всех футбольных турниров во всех странах, кроме Беларуси.

Новые сроки завершения популярных клубных континентальных турниров станут известны позднее. Такое сообщение появилось на официальной странице Европейского футбольного союза в социальной сети Twitter.

Ожидалось, что еврокубки будут возобновлены в июле или августе и пройдут параллельно национальным чемпионатам.

Как информировало агентство, на неопределенный срок переносятся и матчи национальных сборных, которые были запланированы на март-июнь.

Кроме того, на год было перенесено проведение чемпионата Европы УЕФА 2020 года.

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