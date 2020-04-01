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01 апреля 2020, среда, 06:13 47 Видео
Спорт 2020-04-01T06:13:01+03:00
Українські Новини
В мире растет популярность белорусского футбола, в частности, из-за "своеобразного" прочтения названий его клу

В мире растет популярность белорусского футбола, в частности, из-за "своеобразного" прочтения названий его клубов

Павел Твердохлиб
Беларусь, Спорт, Футбол, УЕФА, Лукашенко, Пандемия, Коронавирус, УАФ
Футбол в Беларуси (шарж). Рисунок: Омар Момани
Футбол в Беларуси (шарж). Рисунок: Омар Момани

Единственной на европейском континенте страной, где не было приостановлено национальное первенство по футболу, остается Беларусь. Как сообщали Українські Новини, Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановлении всех соревнований на территории нашей страны с 18 марта.

Кроме того, агентство информировало, что 17 марта на конференции УЕФА было принято решение перенести Чемпионат Европы по футболу с лета 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Согласно данным, турнир предложили перенести на 2021 год и провести его с 11 июня по 11 июля для того, чтобы позволить завершить розыгрыш национальных чемпионатов.

Тем временем, портал newsru.com отмечает, что скромный, по европейским меркам, чемпионат Беларуси по футболу неожиданно привлек к себе внимание болельщиков всего мира. Первенство Беларуси - единственный действующий турнир УЕФА в данный момент, другие национальные первенства ушли на паузу из-за коронавируса.

Испанская газета Marca посвятила этому турниру свою первую полосу, объяснив читателям, что фанатам измеряют температуру при входе на стадион, а президент страны Александр Лукашенко считает происходящее вокруг коронавируса психозом. Он предлагает для борьбы с пандемией пить водку и работать в поле на тракторе.

В подтверждение своей позиции Лукашенко в минувшую субботу принял участие в хоккейном матче в рамках республиканских соревнований, где заявил, что "на льду нет никаких вирусов" и вообще "лучше умереть стоя, чем жить на коленях".

Особое внимание англоязычных поклонников спорта привлекли белорусские клубы "Слуцк" и "Динамо-Брест". Всему виной неоднозначная транскрипция. "Slut" переводится с английского как "Шлюха", а "Dynamo-Brest" звучит как "Динамо-Грудь".

За океаном у обеих команд стали появляться многочисленные фан-клубы.

"На матче было всего 50 человек. В следующем сезоне "Шлюхам" понадобится стадион на 100 тысяч", - отметил один из неофитов.

Как сообщали Українські Новини, в то время как Россия и Беларусь приостанавливают ж/д сообщение с Украиной, президент страны Александр Лукашенко предложил новаторское средство борьбы с заражением коронавирусом. По его мнению, в этом случае хорошо помогает работа, особенно на селе.

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