підписатися на розсилку
27 27.4
29.2 29.86
˟
  • Новини
  • Політика
  • За добу з коронавірусом госпіталізували 12 медиків і 11 дітей, - МОЗ
17 квітня 2020, пʼятниця, 10:37 6
Політика 2020-04-17T10:52:43+03:00
Українські Новини
За добу з коронавірусом госпіталізували 12 медиків і 11 дітей, - МОЗ

За добу з коронавірусом госпіталізували 12 медиків і 11 дітей, - МОЗ

Ярина Вацяк
Коронавірус, Covid-19, Коронавірус у дітей, Коронавірус у медиків
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Протягом 16 квітня було госпіталізовано 156 хворих коронавирусной інфекцією, у тому числі 11 дітей, в той час як станом на ранок 17 квітня в Україні зафіксовано 4 662 випадку коронавіруса, від якого за кордоном лікуються 152 українці.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Госпіталізовано 156 осіб, з них 11 дітей і 12 медичних працівників", - сказав він.

Серед 501 людини, у яких 16 квітня була підтверджена коронавірусна інфекція, - 31 дитина і 91 медпрацівник.

Всього з початку з початку епідемії захворіли 320 дітей і 879 медпрацівників, одужали 12 дітей і 42 медпрацівники.

Як зменшити ризик зараження коронавірусом:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

 

Як уберегтися від коронавірусаЯк уберегтися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, п'ятницю, 17 квітня, у світі зареєстровано 2 159 267 випадків зараження коронавірусом, 548 122 людини одужали, а 145 563 - померли.

Більше новин про: Коронавірус Covid-19 Коронавірус у дітей Коронавірус у медиків

В Україні за день 500 нових випадків коронавірусу. Всього вже 4,6 тис. заражених
Рівень забруднення повітря в Києві перевищує норму майже в 3,5 рази
Новини
Дихати стане легше: прогноз забруднення повітря в Києві на тиждень 11:12 Інфографіка
Рубль трохи "просів в кінці тижня. Курс російської нацвалюти на 17 квітня 11:12
У Міносвіти мають займатися наукою і якістю навчання, а не "освоювати" кредитні кошти, - Гаврилечко 10:59
Як вплинула пожежа в Чорнобильській зоні на рівень радіації в Києві. Дані ДСНС 10:48
За добу з коронавірусом госпіталізували 12 медиків і 11 дітей, - МОЗ 10:37
більше новин
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Президенту пропонують замінити Верланова на людину міністра-втікача МВС Захарченка, - ЗМІ 14:43
Голова ДАБІ усунув з керівництва архбудінспекції Київщини кума Кудрявцева 18:38
В Україні вперше з'явився сервіс заправки авто в розстрочку 14:50
більше новин
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Голова ДАБІ усунув з керівництва архбудінспекції Київщини кума Кудрявцева 18:38
Шмигаль хоче почати ослаблення карантину вже з наступного тижня, - ЗМІ 13:04
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Почався обмін полоненими. Україна збирається повернути 19 своїх громадян 09:38
більше новин
У світі коронавірусом заразилися понад 2,1 млн осіб. Дані на 17 квітня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok