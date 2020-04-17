За добу з коронавірусом госпіталізували 12 медиків і 11 дітей, - МОЗ

Протягом 16 квітня було госпіталізовано 156 хворих коронавирусной інфекцією, у тому числі 11 дітей, в той час як станом на ранок 17 квітня в Україні зафіксовано 4 662 випадку коронавіруса, від якого за кордоном лікуються 152 українці.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Госпіталізовано 156 осіб, з них 11 дітей і 12 медичних працівників", - сказав він.

Серед 501 людини, у яких 16 квітня була підтверджена коронавірусна інфекція, - 31 дитина і 91 медпрацівник.

Всього з початку з початку епідемії захворіли 320 дітей і 879 медпрацівників, одужали 12 дітей і 42 медпрацівники.

Як зменшити ризик зараження коронавірусом:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як уберегтися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, п'ятницю, 17 квітня, у світі зареєстровано 2 159 267 випадків зараження коронавірусом, 548 122 людини одужали, а 145 563 - померли.