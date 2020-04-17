У Чорнобильській зоні з'явилися 3 нових вогнища тління

В Чорнобильській зоні відчуження, де вже кілька днів гасять пожежу, з'явилися 3 нових немасштабних вогнища тління.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

Зазначається, що станом на 17:00 16 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення сили і засоби Держнс продовжують протоку окремих ділянок, де спостерігається тління пеньків, залишків деревини, повалених сухих дерев, а також торфовищ.

"Разом з тим внаслідок шквалистих поривів вітру у другій половині дня відбулося ускладнення обстановки і з'явилися три нові вогнища тління, які не є масштабними і не мають загрозливого характеру. Зведений загін ДСНС задіяний в роботі з локалізації вогнищ в Корогодському, Дитятьківському, Паришівському і Денисовецкьому лісництвах", - сказано в ньому.

Зазначено, що загрози для критичних об'єктів, такі як "Укриття", "Вектор" та інших, немає.

До гасіння залучено понад 1,1 тис. осіб і 120 одиниць техніки, з них від ДСНС майже 1 тис. осіб і 100 од. техніки, у тому числі 2 вертольоти.

Радіаційний фон у Києві та Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (Київ - 0,012 мР/год, Київська область - в межах 0,011 мР/год при допустимій тлі 0,05 мР/год, Чорнобиль - 0,023 мР/год, на КДП "Дитятки" - 0,02 мР/год при контрольно допустимому рівні в 0,055 мР/год).

Як повідомляли Українські Новини, столицю оповив густий дим з гаром. Киян просять закрити вікна і не виходити на вулицю.

Також у Чорнобильській зоні силами і коштами ДСНС тривають роботи з гасіння пожеж.