Поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне, будут судить

В то время, как в Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар, следователь Иванковского отделения полиции сообщил 37-летнему мужчине о подозрении в поджоге леса в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Указывается, что во время проведения розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции зоны Чернобыльской атомной электростанции совместно с коллегами Иванковского отделения полиции оперативно установили поджигателя.

Им оказался житель села Старые Соколы.

"Мужчина сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра вывозил за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя. Огонь перекинулся на территорию леса, а дальше - в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар", - говорится в сообщении.

По вине мужчины возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, лесного массива, микроорганизмов в Дитятковском лесничестве "Северная Пуща".

Действия мужчины инкриминируются ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 13 апреля правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.

По состоянию на 7:00 16 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения открытого огня не было, пожарные осуществляли проливку и тушение тлеющих пней и остатков древесины в ячейках Корогодского, Дитяткивського, Паришивського и Денисовицького лесничеств.

13 апреля Верховная Рада увеличила штраф с 8,5 тыс. до 153 тыс. гривен за уничтожение или повреждение растительности огнем или другим общеопасным способом.