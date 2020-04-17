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17 квітня 2020, пʼятниця, 08:25 11
Суспільство 2020-04-17T11:15:03+03:00
Українські Новини
За кордоном від коронавірусу лікуються 152 українця

За кордоном від коронавірусу лікуються 152 українця

Анна Рудык
Коронавірус, Епідемія коронавірусу, коронавірус в українців, коронавірус у світі
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

152 українця лікуються від коронавірусу за кордоном, 49 вилікувались. Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Коронавірус у світі" від Міністерства закордонних справ Facebook, передають Українські Новини.

Станом на 18:00 четверга 152 громадянина України лікуються за кордоном від коронавіруса: з них 3 - в Австрії, 5 - в Іспанії, 121 - в Італії, 1 - на Мальті, 1 - в Нігерії, 1 - в Нідерландах, 1 - в Об'єднаних Арабських Еміратах, 2 - в Португалії, 1 - в Росії, 1 - на Сейшельських островах, 1 - в Сербії, 2 - в США, 1 - в Таїланді, 4 - в Німеччині, 6 - в Чехії, 1 - в Швеції.

Одужали 49 українців: 1 - в Бельгії, 1 - в Британії, 22 - в Греції, 4 - в Домініканській Республіці, 1 - в Єгипті, 2 - в Італії, 2 - в Нігерії, 1 - в Об'єднаних Арабських Еміратах, 6 - у Польщі, 1 - в Португалії, 1 - в Таїланді, 1 - в Німеччині, 1 - у Швейцарії, 1 - в Швеції, 4 - в Японії.

6 українців за кордоном померли від коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, в Збройних силах зафіксували другу смерть від коронавірусу.

Також станом на ранок 15 квітня загинули від вірусу 137 020 осіб, вилікувались – 512 092.

Раніше Львівська міська рада заявив, що в області в чоловіка виявили коронавірус з третьої спроби ПЛР-тестування і після смерті.

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