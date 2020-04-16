Випускники-2020 залишаться без останнього дзвоника і випускного. МОН дало рекомендації школам

Міністерство освіти закликає школи не проводити останній дзвоник і випускний вечір після того, як підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників.

Про це йдеться листі Міносвіти щодо проведення підсумкового оцінювання і організованого завершення 2019-2020 навчального року, передають Українські Новини.

"З метою запобігання поширенню коронавірусного захворювання в 2019-2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, в тому числі останні дзвоники та випускні вечори", - йдеться в ньому.

Також міністерство радить розробити графік видачі випускникам 9-х класів свідоцтв про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання протиепідемічних вимог.

Як повідомляли Українські Новини, Міносвіти припустило два сценарії для ЗНО-2020: у червні та серпні.

Раніше в Україні продовжили карантин і введели надзвичайну ситуацію у всіх областях.

Тим часом, українська влада розійшлися в думках щодо необхідності продовження або скасування карантину і обмежувальних заходів після 24 квітня.