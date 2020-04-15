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15 апреля 2020, среда, 16:41 33
Общество 2020-04-15T16:41:45+03:00
Українські Новини
В Минобразования подтвердили планы закончить учебный год до 1 июля для всех, кроме выпускников

В Минобразования подтвердили планы закончить учебный год до 1 июля для всех, кроме выпускников

Ольга Фандорина
Школа, Учебный год, Карантин в школах Киева, Карантин в школах
Школа на карантине. Фото: Pixabay
Школа на карантине. Фото: Pixabay

Временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий подтверждает планы Министерства образования завершить учебный год для всех учеников, кроме выпускников, 1 июля 2020 года.

Об этом она сообщила в ходе брифинга по результатам заседания правительства в среду, передают Українські Новини.

"Учебный год в школах закончится в соответствии с действующим законодательством и не позже 1 июля для всех, кроме выпускников 11-го класса", - сказала она.

Раннее врио министра подчеркнула, что в случае продления карантина до конца учебного года, в сентябре будет отведено время для отработки изученных за время карантина дистанционно тем.

Как сообщали Українськi Новини, 26 марта Мандзий заявила об окончании учебного года 1 июля для всех учеников, кроме выпускников.

Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

Также Минобразования предположило два сценария для ВНО-2020: в июне и августе.

В Украине продлили карантин и введели чрезвычайную ситуацию вовсех областях.

Тем временем, вступительную кампанию могут перенести на октябрь из-за перенесенного ВНО-2020.

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