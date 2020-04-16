Пасха 2020. Все, що треба знати про святкування Великодня ПЦУ

Великдень-2020 в Православній церкві України проведуть онлайн. Напередодні Предстоятель ПЦУ Блаженніший митрополит Епіфаній зустрівся з Володимиром Зеленським і пообіцяв, що церква закличе віруючих до формату віддаленої молитви і служби. А сам Синод ПЦУ ухвалив рішення провести закриті богослужіння на Великдень.

Більш детально про заборони на великодні свята йдеться в публікації Українських Новин.

"Вибираючи між повним закриттям храмів і забороною на проведення богослужінь, як це зараз у багатьох країнах, і обмеженою карантинними приписами можливістю здійснювати богослужіння - для блага повноти Помісної Церкви, дбаючи як про тілесне, так і духовне здоров'я вірян і всього суспільства, розсудливим є останній", - заявила ПЦУ за результатами засідання Синоду.

Згідно з рішенням синоду, під час богослужінь у храмі мають бути присутні священнослужителі і церковнослужителі, читці і співаки, інші особи, які беруть участь у здійсненні богослужінь та забезпечення трансляції (у разі її здійснення), але не більш як 10 осіб.

При цьому, священнослужителі і півчі під час служби не зобов'язані використовувати маски. На час Великодніх свят архієреї мають проповідувати через засоби масової інформації, а освячення великодніх кошиків перед храмом заборонено. При цьому в невеликих населених пунктах освячення великодніх кошиків можливо біля місць проживання - на вулиці поруч з будинком або у дворі, з дотриманням дистанції.

Пасхальне богослужіння ПЦУ транслюватиметься в ніч з 18 на 19 квітня з 23:00 до 03:00 телеканалами 1+1 та UA: Перший. Також трансляції будуть доступні на сторінці ПЦУ і Епіфанія в Facebook і Youtube-каналі ПЦУ. До речі, варто зазначити, що відвідини священнослужителями і мирянами кладовищ у поминальні дні після Великодня перенесено на Троїцьку батьківську поминальну суботу 6 червня.

Варто сказати кілька слів і про те, як буде святкувати Великдень Володимирський собор, який перебуває під веденням патріарха Філарета, який наполягає, що УПЦ КП не ліквідована і є окремою церквою.

В Соборі Українським Новинам повідомили, що Пасхальна служба пройде в храмі і ніхто не буде виганяти парафіян, якщо таких збереться понад 10 осіб.

"Поліція заявила, що не буде заходити в храм і не буде нікого виганяти. Ми теж не будемо нікого виганяти", - сказали в УПЦ.

Великодня служба в соборі розпочнеться з 23:30 18 квітня, а також буде ще одна служба о 09:00 ранку 19 квітня в саме свято Пасхи. Освячення пасок пройде на вулиці біля Володимирського собору і почнеться з суботи 18 квітня. Цілий день буде черговий священик, до якого можна підійти по одному. Що стосується онлайн-трансляції, то вона буде здійснюватися на власних ресурсах УПЦ КП, оскільки ніхто з телеканалів не висловив в цьому зацікавленість.

Раніше Українські Новини писали про те, що означають крашанки і для чого християни святять їх на Великдень, а також про те, що символізує паска і яке значення їй надається.