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  • Франція розслідує обставини зараження коронавірусом на авіаносці "Шарль де Голль"
16 квітня 2020, четвер, 18:16 8
Європа 2020-04-16T19:45:02+03:00
Українські Новини
Франція розслідує обставини зараження коронавірусом на авіаносці "Шарль де Голль"

Франція розслідує обставини зараження коронавірусом на авіаносці "Шарль де Голль"

Елизавета Кесельман
Шарль де Голль, Франція, Коронавірус, Коронавірус на авіаносці
Авіаносець
Авіаносець "Шарль де Голль".Фото: wikipedia.org

У Франції почали розслідування обставин зараження коронавірусом екіпажу військово-морської групи авиансоца "Шарль де Голль". Про це передає радіостанція France Bleu.

Зокрема, коронавірус на авіаносці виявили днями. Повідомлялося, що він повернувся на 10 днів раніше покладеного терміну. Інфекцію зафіксували у 50 моряків після позитивного тесту.

Після цього, глава штабу Військово-морського флоту Франції дав розпорядження розслідувати обставини зараження коронавірусом членів екіпажу військово-морської групи, куди входять авіаносець "Шарль де Голль" а також фрегат "Шевальє Поль".

Один з членів екіпажу, хворий на коронавірус, заявив, що "армія грала зі здоров'ям і життями" моряків.

За його інформацією, вже в середині березня на борту знаходилися люди з симптомами коронавірусу, проте Міністерство оборони не дозволило достроково перервати похід і пришвартуватися у французькому Бресті.

"Глава військово-морського штабу зажадав провести розслідування, щоб зробити висновки про боротьбу з епідемією в рядах військово-морської групи, а також, щоб пролити світло на умови поширення вірусу на борту авіаносця", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що розслідування займе кілька тижнів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше через побоювання заразитися коронавірусом, Канада відкликала свої військові кораблі від кордону.

Також в гавань Нью-Йорка прибув плавучий корабель-госпіталь, обладнаний на 1000 ліжок та 12 операційних.

Крім того, коронавірус виявили на авіаносці "Теодор Рузвельт".

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