Франція розслідує обставини зараження коронавірусом на авіаносці "Шарль де Голль"

У Франції почали розслідування обставин зараження коронавірусом екіпажу військово-морської групи авиансоца "Шарль де Голль". Про це передає радіостанція France Bleu.

Зокрема, коронавірус на авіаносці виявили днями. Повідомлялося, що він повернувся на 10 днів раніше покладеного терміну. Інфекцію зафіксували у 50 моряків після позитивного тесту.

Після цього, глава штабу Військово-морського флоту Франції дав розпорядження розслідувати обставини зараження коронавірусом членів екіпажу військово-морської групи, куди входять авіаносець "Шарль де Голль" а також фрегат "Шевальє Поль".

Один з членів екіпажу, хворий на коронавірус, заявив, що "армія грала зі здоров'ям і життями" моряків.

За його інформацією, вже в середині березня на борту знаходилися люди з симптомами коронавірусу, проте Міністерство оборони не дозволило достроково перервати похід і пришвартуватися у французькому Бресті.

"Глава військово-морського штабу зажадав провести розслідування, щоб зробити висновки про боротьбу з епідемією в рядах військово-морської групи, а також, щоб пролити світло на умови поширення вірусу на борту авіаносця", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що розслідування займе кілька тижнів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше через побоювання заразитися коронавірусом, Канада відкликала свої військові кораблі від кордону.

Також в гавань Нью-Йорка прибув плавучий корабель-госпіталь, обладнаний на 1000 ліжок та 12 операційних.

Крім того, коронавірус виявили на авіаносці "Теодор Рузвельт".