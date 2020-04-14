Во Франции изолировали весь экипаж авианосца "Шарль де Голль" из-за вспышки коронавируса

В то время, как на авианосце "Теодор Рузвельт" коронавирусом заразились более 600 человек, во Франции изолировали весь экипаж атомного авианосца "Шарль де Голль", который досрочно вернулся из военно-морской базы в Тулоне в результате пандемии коронавируса на борту. Об этом сообщили в морской префектуре Средиземноморья, передает Europe 1.

"Авианосец вернулся на 10 дней раньше изначально запланированной даты окончания миссии", - отметила пресс-секретарь префектуры Кристин Риббе.

Как передает ведомство, около 50 моряков пожаловались на симптомы коронавируса. После проведения диагностики, тесты дали положительный результат.

В связи с этим весь экипаж, более 1,7 тысячи человек "Шарля де Голля" и 200 моряков фрегата "Шевалье Поль", который его сопровождал, находятся на карантине. Всех 1,9 тысячи человек автобусами и автомобилями перевезли в военные медицинские учреждения на юге Франции.

Как сообщали Українські Новини, ранее из-за опасения заразиться коронавирусом, Канада отозвала свои военные корабли от границы.

Ранее в гавань Нью-Йорка прибыл плавучий корабль-госпиталь, оборудованный на 1000 коек и 12 операционных.