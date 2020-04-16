У Збройних силах зафіксували другу смерть від коронавірусу

У Збройних силах зафіксована друга смерть від коронавіруса в той час, як у ЗСУ вже 28 військовослужбовців заразилися коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Сьогодні у реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні в зв'язку з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, помер працівник Збройних Сил України", - йдеться в ньому.

Наголошується, що це вже друга смерть у Збройних силах від коронавірусу.

У повідомленні зазначено, що перші ознаки хвороби у працівника з'явилися ще 1 квітня 2020 року (підвищена температура і утруднене дихання).

У зв'язку з погіршенням самопочуття 8 квітня він був доставлений у Львівську обласну інфекційну лікарню, де перебував на стаціонарному лікуванні в реанімаційному відділенні, був підключений до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і отримував необхідне лікування.

Захворювання коронавірусом було підтверджено за допомогою ПЛР-тестування 12 квітня.

За наявною інформацією, у чоловіка крім гострої респіраторної хвороби Covid-19 були супутні захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня у ЗСУ підтвердили перше одужання від Covid-19.

7 квітня у Збройних силах була зафіксована перша смерть від коронавірусу.