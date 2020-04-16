В ВСУ уже 28 военнослужащих заразились коронавирусом

В то время, как в Украине у гражданского населения лабораторно подтвердили 4161 случаев COVID-19, количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах увеличилось на 5 до 28 лиц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 07:00 16 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 28 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 274 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 40 человек.

За сутки подтверждено 5 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Коронавирус выявлен у военнослужащего Черновицкого гарнизона, который в начале апреля имел контакты с лицами, прибывшими из-за рубежа и с 5 апреля находился на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ.

10 апреля он вышел на службу, но при этом было выявлено повышение температуры, в результате чего он был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь.

Состояние его здоровья удовлетворительное, он продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Также заболевание зафиксировано у 3 военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона, которые с 9 апреля находились на самоизоляции в связи с контактом с инфицированным лицом.

Состояние их здоровья удовлетворительное, они продолжают лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Также инфекция обнаружена у работника Вооруженных сил Харьковского гарнизона, который с 13 апреля в соответствии рекомендаций семейного врача находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ.

Состояние ее здоровья удовлетворительное, продолжает лечение в домашних условиях.

Как сообщали Українськi Новини, в мире количество инфицированных Covid-19 составляет 2 064 115 человек.

Львовский городской совет заявляет, что в области у мужчины выявили коронавирус с третьей попытки ПЦР-тестирования и после смерти.

Начиная с 16 апреля на 9 контрольно-пропускных пунктах (КПП) на въездах в Киев проверяют температуру у пассажиров автобусов, с 13:00 - начнут обязательную проверку температуры пассажиров и водителей всего транспорта.