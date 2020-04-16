подписаться на рассылку
27 27.5
29.25 29.95
˟
16 апреля 2020, четверг, 11:03 53
Силовые структуры 2020-04-16T11:30:01+03:00
Українські Новини
В ВСУ уже 28 военнослужащих заразились коронавирусом

В ВСУ уже 28 военнослужащих заразились коронавирусом

Кира Молчанова
ВСУ, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в ВСУ
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Украине у гражданского населения лабораторно подтвердили 4161 случаев COVID-19, количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах увеличилось на 5 до 28 лиц.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 07:00 16 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 28 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 274 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 40 человек.

За сутки подтверждено 5 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Коронавирус выявлен у военнослужащего Черновицкого гарнизона, который в начале апреля имел контакты с лицами, прибывшими из-за рубежа и с 5 апреля находился на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ.

10 апреля он вышел на службу, но при этом было выявлено повышение температуры, в результате чего он был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь.

Состояние его здоровья удовлетворительное, он продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Также заболевание зафиксировано у 3 военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона, которые с 9 апреля находились на самоизоляции в связи с контактом с инфицированным лицом.

Состояние их здоровья удовлетворительное, они продолжают лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Также инфекция обнаружена у работника Вооруженных сил Харьковского гарнизона, который с 13 апреля в соответствии рекомендаций семейного врача находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ.

Состояние ее здоровья удовлетворительное, продолжает лечение в домашних условиях.

Как сообщали Українськi Новини, в мире количество инфицированных Covid-19 составляет 2 064 115 человек.

Львовский городской совет заявляет, что в области у мужчины выявили коронавирус с третьей попытки ПЦР-тестирования и после смерти.

Начиная с 16 апреля на 9 контрольно-пропускных пунктах (КПП) на въездах в Киев проверяют температуру у пассажиров автобусов, с 13:00 - начнут обязательную проверку температуры пассажиров и водителей всего транспорта.

Больше новостей о: ВСУ Коронавирус коронавирус в Украине Коронавирус в ВСУ

Что делать беременным с подозрением на COVID-19: р...
Смертность от гриппа резко снизилась. За последнюю...
У нацгвардейца подтвержден коронавирус, - Нацгвард...
В ВСУ еще трое военных заразились коронавирусом...
Начался обмен пленными. Украина собирается вернуть 19 своих граждан
Количество случаев коронавируса в Украине перевалило за 4 тыс. Почти 400 инфицированных за сутки
Новости
Федине продлили срок личного обязательства до 7 мая 11:20
Коронавирусом заболели уже почти 800 медиков 11:20
Минздрав рассматривает заявки на лечение за границей несмотря на карантин 11:19
Повлиял ли пожар в Чернобыльской зоне на уровень радиации. Объяснения Госатомрегулирования 11:18
Соколов сам себя назначил врио директора ГБР и намерен претендовать на должность директора на конкурсе 11:15
больше новостей
В Минсоцполитики рассказали, когда и кому выплатят по 1 тыс. гривен 05:50 Инфографика
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве пока есть только в одной аптечной сети: цена и где купить 16:16
Пенсионный фонд в мобильном телефоне: как установить и пользоваться приложением 05:30 Инфографика
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
больше новостей
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни 07:31 Документ
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве пока есть только в одной аптечной сети: цена и где купить 16:16
больше новостей
Коронавирусом по всему миру заразились более 2 млн человек. Данные на 16 апреля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok