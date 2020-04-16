В Чорнобильській зоні знову відновилася пожежа

Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження відновився в той час, як на Київ обрушилася сильна пилова буря.

Про це повідомив член громадської ради Державного агентства з управління зоною відчуження, директор Chornobyl Tour і Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Поновилися пожежі в Чорнобильській зоні. Піщана буря 16.04 роздуває осередки тління до відкритого вогню в багатьох місцях", - написав він.

Ємельяненко висловив надію, що на цей раз буде миттєва реакція держави, без затримки.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 7:00 16 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення відкритого вогню не було, пожежні здійснювали поливку і гасіння тліючих пнів і залишків деревини в комірках Корогодського, Дитяткивського, Паришивського і Денисовицького лісництв.

Потенційно забруднені потоки повітря з Чорнобиля за прогнозами йшли через Київ.

Раніше в Києві зафіксували перевищення допустимих концентрацій шкідливих речовин в повітрі. В повітрі міста значно підвищився вміст діоксиду азоту, дещо знизився вміст формальдегіду та діоксиду сірки, вміст оксиду вуглецю і зважених речовин - не змінився"