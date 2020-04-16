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16 квітня 2020, четвер, 17:38 29
Події 2020-04-16T19:30:04+03:00
Українські Новини
В Чорнобильській зоні знову відновилася пожежа

В Чорнобильській зоні знову відновилася пожежа

Ярина Вацяк
пожежа, Чорнобильська зона відчуження, Пожежа в Чорнобильській зоні
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Держнс
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Держнс

Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження відновився в той час, як на Київ обрушилася сильна пилова буря.

Про це повідомив член громадської ради Державного агентства з управління зоною відчуження, директор Chornobyl Tour і Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Поновилися пожежі в Чорнобильській зоні. Піщана буря 16.04 роздуває осередки тління до відкритого вогню в багатьох місцях", - написав він.

Ємельяненко висловив надію, що на цей раз буде миттєва реакція держави, без затримки.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 7:00 16 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення відкритого вогню не було, пожежні здійснювали поливку і гасіння тліючих пнів і залишків деревини в комірках Корогодського, Дитяткивського, Паришивського і Денисовицького лісництв.

Потенційно забруднені потоки повітря з Чорнобиля за прогнозами йшли через Київ.

Раніше в Києві зафіксували перевищення допустимих концентрацій шкідливих речовин в повітрі. В повітрі міста значно підвищився вміст діоксиду азоту, дещо знизився вміст формальдегіду та діоксиду сірки, вміст оксиду вуглецю і зважених речовин - не змінився"

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В Чорнобильській зоні знову відновилася пожежа
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