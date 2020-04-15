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15 апреля 2020, среда, 11:59 784
Общество 2020-04-15T12:14:36+03:00
Українські Новини
В Киеве зафиксировали превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе

В Киеве зафиксировали превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе

Ярина Вацяк
загрязнение атмосфнры, Пожар в Чернобыльской зоне, загрязнение воздуха, вредные вещества
Смог в Киеве
Смог в Киеве

С 7 по 13 апреля 2020 в воздухе Киева зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций вредных веществ в то время, как в Чернобыльской зоне продолжают тлеть пни и древесина.

Такие данные приводит Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского согласно наблюдениям на стационарных постах.

"В целом, по сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города значительно повысилось содержание диоксида азота, несколько снизилось содержание формальдегида и диоксида серы, содержание оксида углерода и взвешенных веществ - не изменился", - говорится в сообщении.

Так, в Киеве было зафиксировано превышение:

  • взвешенных веществ - в 1,2-1,4 раза на проспекте Победы и Бессарабской площади;
  • диоксида серы - в 2,4-2,9 раза на площадях Бессарабской, Демеевской, проспектах Победы (возле метро Святошин) и Оболонском, улице Семена Скляренко; в 1,3-1,8 раза - на всех постах города, исключая проспекта Науки, 37 (у метеоплощадках обсерватории), где среднесуточное содержание не превышал уровень ГДКс.д .;
  • диоксида азота - в 8-9 раз на Демеевской площади и проспекте Победы; в 5-6 раз - на Бессарабской площади, улицах Каунасской, инженера Бородина, Скляренко и Оболонском проспекте; 4 раза - на бульваре Вацлава Гавела (пересечение с улицей Академика Стражеско). Только на проспекте Науки содержание диоксида азота было на уровне 0,4-0,6 ГДКс.д .;
  • формальдегида - в 2,4-2,7 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади, улице Семена Скляренко, бульваре Вацлава Гавела; в 2,0-2,2 раза - на всех постах города, кроме проспекта Науки.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, на ближайшие дни циклонический характер погоды (усиление скорости ветра, выпадение осадков, снижение температуры воздуха) не будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.

Как сообщали Українські Новини, пожар в чернобыльской Зоне отчуждения потушили. 

О том, что загрязненный воздух с дымом от лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС может двинуться в сторону Киева, было известно еще в пятницу.

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